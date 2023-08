Hszi Csin-pinget egyre jobban zavarhatja, hogy a kutya sem akar Kínába utazni

Nem csak a külföldi turisták, hanem a Kínába áramló külföldi tőke is drasztikusan lecsökkent 2023-ban. Ez nem csak a gazdaság szempontjából egyébként nem stratégiai fontosságú turizmusra van kihatással, hanem Kína külföldi megítélésére is.

Annak ellenére, hogy Kína idén januárban feloldotta a legtöbb, még 2019-ben kitört koronavírus-járvány elején bevezetett korlátozásokat, és így a külföldi turisták ismét karanténkötelezettség nélkül beutazhatnak az országba, úgy tűnik, ez nem motiválja őket.

Bár a turizmus soha nem volt az ország gazdaságának a hajtóereje, azonban mint arról a Wall Street Journal ír,

a turisták csökkenő száma így is meglátszik a kínai gazdaságon.

Az országos adatok szerint az idei első negyedévben mindössze 52 ezer tengerentúli érkezett az utazási irodákon keresztül, ami jelentős visszaesés a 2019-es év azonos időszakához képest, amikor 3,7 millió embert regisztráltak. Még a Kínai Turisztikai Szövetség egyik igazgatója, Hsziao Csien-huj is kommentálta a külföldi turisták hiányát, és úgy fogalmazott, azok száma jelentősen csökkent.

A szakértők szerint a külföldi turisták hiánya azért jelentős probléma, mert így kevesebb külföldi láthatja Kínát és léphet közvetlen kapcsolatba az ott élő emberekkel, ami fontos eleme lehetne a geopolitikai feszültségek csökkentésének.

Helyi utazási szakértők megjegyezték, hogy a nyugati és kelet-ázsiai látogatók csökkenését részben ellensúlyozták az orosz turisták, bár ők kevesebb pénzt költenek, mint társaik, így a turizmusra összpontosító iparágak kevesebb bevételhez jutnak, ahogy a belföldi turizmus felpörgése sem ellensúlyozza az így kiesett bevételeket.

Se külföldi turista, se külföldi tőke

Azonban a kínai vezetést ennél jobban aggaszthatja egy másik tendencia: az üzleti érdeklődés is alábbhagyott a koronavírus-járvány óta. A Rhodium Group kutatócég szerint

2023 első negyedévében a külföldi befektetések Kínában 20 milliárd dollárra csökkentek a 2019-es 100 milliárd dollárról.

A külföldi befektetések e visszaesése a kínai gazdaság drasztikus lassulásával egyidejűleg járhat. A Goldman Sachs közgazdászai azt jósolják, hogy a tőkekiáramlás az elmúlt 40 év során először idén kioltja az országba irányuló befektetéseket.

Mint azt az Indexen is bemutattuk, ennek részben oka nem a koronavírus-járványnak köszönhető, bár nyilván közrejátszhatott, hogy a zéró covid-politika és kemény lezárások bevételkieséssel jártak a befektetők számára is. Ugyanakkor leginkább az eddig liberális gazdaságpolitikát folytató Hszi Csin-ping autoriter rezsime és gazdaságpolitikai nézetének megváltozása is adhatja:

Hszi ugyanis az utóbbi időben jobban belenyúl a gazdasági rendszerbe,

és amivel lényegében elengedte a „ha nem beszélünk a politikáról, nem lesz semmi gond” elvet.

Mi okozhatta e változást?

A nyugati turisták számának csökkenése összefüggésben lehet azzal, ahogyan Kína a szélsőséges idegenrendészeti intézkedésekkel, valamint a 2022-es pekingi téli olimpia bojkottjával, amely az ország nagy nyilvánosságot kapott emberi jogi helyzetével függ össze.

Ha mindezt kombináljuk a nyugati országok és Kína közötti romló kapcsolatokkal és egyre inkább rivalizáló versenyével, illetve az országban folyó erős állami felügyeletről szóló szalagcímekkel, akkor tökéletes vihar alakulhat ki ahhoz, hogy negatívan befolyásolja a nyugati véleményeket az országról. Sokan, akiket egykor egy teljesen idegen ország csábítása csábított el, ma már úgy látják, hogy Kína nagyon távoli és elidegenedett a világ többi részétől.

Az üzleti vezetők ugyan még mindig érdeklődnek a Kínába való utazás iránt, bár most már a lehetséges profit helyett inkább a kockázatokra összpontosítanak.

Ahogy azt Dan Harris, egy seattle-i székhelyű, kínai befektetésekkel kapcsolatos tanácsadással foglalkozó ügyvédi iroda partnere elmondta, nemrégiben egy amerikai székhelyű tanácsadó és átvilágító cégek munkatársait őrizetbe is vették a kínai hatóságok, amik valószínűleg Kína nemrég elfoagdott új kémellenes törvényeivel összefüggésben. Az ilyen esetek miatt a vállalatok kétszer is meggondolják, mielőtt alkalmazottaikat elküldenék Kínába.

Ráadásul a külföldi turisták és tőke érkezését az is nehezíti, hogy Nyugatról nézve Hszi Csin-ping lépései egy lehetséges háborúra való felkészülésre mutatnak, ami miatt vannak olyan országok, amik például nem is nagyon ajánlják a kommunista államba való beutazást – ilyen például az Egyesült Államok, aminek a külügyminisztériumia arra kér minden amerikait „fontolják meg az utazást”, mivel félnek a helyi törvények önkényes érvényesítésétől, valamint a jogtalan fogvatartások kockázatától.