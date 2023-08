Áll a bál a lengyeleknél, újabb miniszter mondott le

Az egészségügyi tárca élére a kormányfő az orvos végzettségű Katarzyna Sójka parlamenti képviselőt javasolja, és bejelentése szerint még kedden felkéri Andrzej Duda elnököt, hogy hagyja jóvá a változást a kormány személyi összetételében – adta hírül az MTI.

Morawiecki az egészségügyi reform folytatását ígérte. Külön megköszönte Niedzielskinek a koronavírus-járvány idején végzett tárcavezetői tevékenységét.

Niedzielski azután mondott le, hogy a miniszter pénteken az X közösségi platformon két bejegyzést tett közzé, amelyen a TVN24 kereskedelmi hírtelevízióban közölt riportra reagált. A hírtévé bírálta, hogy Poznan egyik kórházában ortopédiai műtétek után a betegeknek két napon át nem állíthattak ki vényt fájdalomcsillapító gyógyszerekre.

Niedzielski cáfolta a TVN24 állításait, és közzétette egy pszichotróp és fájdalomcsillapító gyógyszerekre szóló vény fényképét is. Ezt a szóban forgó időszakban önmagának állította ki a hírtévének nyilatkozó egyik poznani orvos.

Emiatt a lengyel orvosi kamara az orvosi titok megsértésével vádolta meg Niedzielskit, és kilátásba helyezte, hogy panasszal fordul az ügyészséghez. Ellenzéki politikusok a miniszter lemondását követelték.

Morawiecki nyilatkozatában az október 15-i parlamenti választásokra is utalt Niedzielski esete kapcsán. „Különleges időszaknak” nevezte a választási kampányt, amelyben szerinte kivételes érzékenységre van szükség „bármilyen hiba, egy felesleges szó iránt is, még ha ez a szó az ellenfél hazugságait és manipulációit leplezi is le”.

Úgy ítélte meg, hogy Niedzielskivel szemben a média manipulációt és „bizonyított hazugságot” követett el. A betegek érdekeit szem előtt tartva azonban nem szabad megengedni, hogy a közvélemény a hazugság leleplezésekor elkövetett hibára összpontosítson – magyarázta Morawiecki.

Adam Niedzielski 2020 augusztusa óta töltötte be az egészségügyi miniszteri tisztséget.

Mint megírtuk, áprilisban Henryk Kowalczyk lengyel mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter mondott le, aki a Lengyelországba beáramló ukrán gabonaexporttal hozta összefüggésbe döntését.