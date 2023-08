Halálos pókot találhattak a banánok közt, be is zárták az üzletet

Az alsó-ausztriai Krems an der Donau egyik Penny üzletében olyan pókot találtak, amely nagy riadalmat okozott. Az üzlet már napok óta zárva tart, mivel azt feltételezik, hogy egy olyan fajról van szó, amelynek a csípése akár halálos is lehet.

Az orf.at beszámolója szerint a pókot az üzlet egyik dolgozója vette észre még kedden, miközben épp a friss gyümölcsöket, zöldségeket pakolták. Az állat egy banános dobozból mászott elő, a hatóságokat azonnal tájékoztatták erről.

Nem sokkal később nyolc tűzoltó, sőt még egy pókokkal foglalkozó szakértő is a helyszínre érkezett azért, hogy megállapítsa az állat faját,

de a pókot azóta sem találják.

Az üzlet alkalmazottja egy nagy, körülbelül 10 centis, fekete és vörös pöttyös pókot látott – mondta a kremsi tűzoltóparancsnok, Gerhard Urschler. Ennek alapján arra következtetnek, hogy az állat egy brazíliai vándorpók lehet,

AMELYNEK A CSÍPÉSE AKÁR HALÁLT IS OKOZHAT.

A brazíliai vándorpók nemzetségébe tartozó fajok csípése nagy fájdalmat, gyulladást, magas vérnyomást vagy jelentős, maradandó egészségi problémákat okozhat. Csípésük jellegzetessége még, hogy hosszú ideig fennmaradó, fájdalmas erekciót is okozhat (a későbbiekben viszont merevedési zavarokhoz vezethet a méreg). Korábbi sajtóbeszámolók szerint a csípés legalább hat alkalommal halálosnak bizonyult. Az áldozatok közül öten kiskorúak voltak, és mindannyian a csípés utáni 24 órán belül haltak meg (volt, akit az orvosi ellátás sem tudott megmenteni).

A brazíliai vándorpókot szokták banánpóknak is nevezni, mivel nemcsak a mostani esetben, hanem máskor is banánszállítmányokból bukkant elő (bár a banánok közül ezen a fajon kívül egy rakat másik pókfaj is elő szokott kerülni: egy 2014-es tanulmányban 135 esetet vizsgáltak meg, és azokban mindössze 7-esetben volt tényleg brazíliai vándorpók az, amit a gyümölcsök találtak).

A helyszínre érkező tűzoltók védőfelszerelésben mindent átnéztek, és a banános dobozokat le is fóliázták. Vagyis ha a pók azok valamelyikébe mászott vissza, akkor csapdába eshetett. Mindemellett az üzletet továbbra sem nyithatták ki, mivel az állatot ehhez elő kellene keríteni.

E célból az üzlet vezetése fel is bérelt egy erre szakosodott vállalatot, amely különleges felszerelésekkel igyekszik hatástalanítani a pókot. Ha a vállalat szakemberei sem találják meg sehol, akkor az üzlet vezetése a helyi önkormányzattal egyeztetve és tőlük erre engedélyt kapva dönthet az üzlet újranyitásáról (amelyet megelőzne még egy utolsó, alapos vizsgálat a boltban).