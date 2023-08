Új front nyílik a Fekete-tengeren, amit a fél világ megérezhet

Az orosz támadásokra válaszul Ukrajna egy legénység nélküli drónhajóval támadt egy tartályhajóra a Fekete-tengeren. Az üzenet egyértelmű: Kijev nem kíméli a Moszkva számára létfontosságú olaj- és üzemanyag-szállítmányokat.

A Krímnél hajózó tanker elleni támadás mindössze egy nappal azután történt, hogy egy másik ukrán tengeri drón – egy robbanóanyaggal töltött, lapos, nyílhegy alakú hajó – célba vett egy orosz haditengerészeti támaszpontot Novorosszijszk kikötője közelében, ahol súlyosan megrongált egy hadihajót.

„A tartályhajó a Kercsi-szorosban az ukrán fegyveres erők támadása során megsérült” – ismerte el az orosz állami hírügynökség. A TASZSZ szerint a gépház roncsolódott, de „a legénység biztonságban van”.

A tartályhajó tulajdonosát, a szentpétervári Transpetrokart vállalatot az Egyesült Államok 2019-ben szankciókkal sújtotta, mert repülőgép-üzemanyagot szállított a szíriai orosz erőknek.

A Fekete-tengeren azóta gerjed a feszültség, hogy Oroszország július közepén kilépett az ENSZ által közvetített gabonamegállapodásból, majd rakétákkal támadta a Fekete-tenger partján és a Dunán lévő ukrán kikötőket. A becslések szerint több tízezer tonna ukrán gabona semmisült meg – emlékeztetett a Politico.

Kijev nyomban megtorlásra figyelmeztetett. Az orosz hajók a továbbiakban nem lesznek biztonságban a Fekete-tengeren – tudatták az ukrán tisztviselők, a védelmi tárca pedig magyarázatul hozzáfűzte: minden hajóra úgy tekintenek, „mint amelyek katonai rakományt szállítanak, minden ezzel járó kockázattal együtt”.

Ezek után az ukrán katonai vezetés „háborús kockázati övezetet” hirdetett a Fekete-tenger orosz kikötői körül – Novorosszijszk, Anapa, Gelendzsik, Tuapsze, Szocsi és Taman kikötőit nevesítve. A katonai fenyegetés augusztus 23-ától „további értesítésig” marad érvényben – áll a közleményben.

A tanker fedélzeten tartózkodó tizenegy fős legénység biztonságban van. A tartályhajót a gépházban, a vízvonal közelében, a jobb oldalon érte a csapás, feltehetően egy tengeri drón támadása következtében – tudatta az orosz hajózási ügynökség. Reggelre a gépházba ömlő vizet megállították, és a hajó a felszínen maradt.

Ukrajna szinte soha nem vállal közvetlen felelősséget az ilyen jellegű támadásokért. Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU vezetője azonban korábban elismerte, hogy országa robbantott a Krími hídon. Arra utalt, hogy további hasonló támadások várhatók.

Maljuk minapi nyilatkozatában minden orosz hajó vagy a kercsi híd elleni támadást hatékonynak nevezett az ellenséggel szemben. Ráadásul az ilyen különleges műveleteket „Ukrajna felségvizein hajtják végre, így azok teljesen legitimek” – hangoztatta a biztonsági vezető.

Moszkva megtorolja a tanker elleni támadást – reagált az orosz külügyminisztérium. „Az ilyen barbár cselekedetekre nincs magyarázat. Nem maradnak válasz nélkül. Értelmi szerzőik és elkövetőik egyaránt elkerülhetetlenül megbűnhődnek” – közölte Maria Zaharova szóvivő.

„Oroszország 1991 óta Ukrajna felségvizeit módszeresen fegyveres agressziók szervezésére használja fel a grúz és a szíriai nép ellen” – jegyezte meg az ukrán védelmi minisztérium, amely tweetjeiben – nemecsekesítve – következetesen kisbetűvel írja Oroszországot.

