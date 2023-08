Elrettentő figyelmeztetést kapott Moszkva Kijevtől, bizonyították, nem a levegőbe beszélnek

Miután az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt az ukrán támadások száma, Andrij Juszov, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője a Kyiv Postnak elmondta, hogy a moszkvai lakosok egyre távolabb vannak a biztonságtól.

Az egész világ látja, hogy az orosz védelmi rendszer elavult, és az ország, amely azt állítja magáról, hogy vezető szerepe van a fegyverpiacon, nem képes megfelelően reagálni a modern kihívásokra

– fogalmazott a szóvivő.

Szerinte ez Vlagyimir Putyin orosz elnök hatalmának a tünete, amely „továbbra is az állami irányítási rendszer leépüléséhez vezet”. Hozzátette, hogy „talán ez a tendencia ráébreszti Moszkva lakosait arra, hogy ne higgyenek el mindent az orosz televíziónak és a propagandának, és talán arról is megfelelő döntést tudnak hozni, hogy továbbra is támogassák-e a bűnöző rezsimet vagy sem”.

Robbanás Moszkva mellett

Az ukrán hírszerzés szóvivője nem sokkal azután nyilatkozott, hogy péntek reggel robbanást jelentettek a Moszkva melletti Karamsevszkaja rakpart közelében. A robbanást egy lezuhanó drón okozta, amelyet az orosz légvédelem elektronikus elhárító eszközökkel semlegesített.

Azonban míg Moszkva október óta indít drónokat – egyre csökkenő hatékonysággal Ukrajna egyre javuló légvédelme miatt –, addig Kijev csak nemrég kezdte el támadni Moszkvát, amely nagyrészt felkészületlennek tűnt a védekezésre. Az ukrán drónok ugyanis rendszeresen elérték a fővárost, és kárt okoztak, bár viszonylag kis számban a tömeges orosz támadásokhoz képest.

Juszov azonban azt sugallta, hogy ez megváltozhat, mondván: „Az elmúlt hónapok dinamikáját, a számokat, a földrajzi elhelyezkedést és az intenzitást figyelembe véve logikus lenne feltételezni a napi támadások számának emelkedését”.

Hozzátette, hogy Ukrajna megtorló csapásaiban „bizonyos fokú igazságosság” is van, hiszen „Putyin Ukrajna elleni bűnös és népirtó háborújának eredményeként az ukránok megfosztottak a légi közlekedés lehetőségétől, a repülőgépek és a repülőtereink nem működnek vagy megsemmisültek”.

Ma már a moszkvaiak is valami hasonlót érezhetnek

– tette hozzá a szóvivő.

Nem a levegőbe beszélnek

„Az orosz hadsereg éjjel visszavert egy Ukrajnából kiinduló terrortámadási kísérletet a Krím félsziget területén lévő létesítmények ellen, áldozatok és károk nélkül” – közölte az orosz védelmi minisztérium szombat reggel.

A kijevi rezsim által a Krím félsziget területén lévő létesítmények ellen 20 pilóta nélküli légi járművel végrehajtott terrortámadásra tett kísérletet ma este meghiúsították. A meghiúsított terrortámadás következtében nem voltak áldozatok, és nem keletkezett pusztítás

– áll a minisztérium közleményében.

A minisztérium később pontosította, hogy 14 ukrán drónt légvédelmi eszközökkel semmisítettek meg, további hat drónt pedig elektronikus hadviselési eszközökkel hatástalanítottak.

Korábban július 30-án indítottak hasonló támadást a félsziget ellen. Akkor az orosz hadsereg 25 drón támadását verte vissza.