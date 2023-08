Barack Obama naponta fantáziált arról, hogy férfiakkal szeretkezik

Megdöbbentő információkat osztott meg a nyilvánossággal Barack Obama életrajzírója. David Garrow könyvében részletesen beszámolt az elnök életéről a Rising Star: The Making of Barack Obama című könyvében – írja a New York Post.

Az életrajzíró és történész elárulta, a volt amerikai elnök egy fiatalkori levelében többek között arról ír,

naponta fantáziál arról, hogy férfiakkal szeretkezik.

„A homoszexualitással kapcsolatban azt kell mondanom, hogy szerintem ez egy kísérlet arra, hogy kivonjuk magunkat a jelenből, egy elutasítás talán a földi élet végtelen bohózatának állandósítására. Tudod, én naponta szeretkezem férfiakkal, de csak képzeletben” – írta az akkor 21 éves Obama. David Garrow kutatásai során talált rá Barack Obama 1982-ben írt levelére, amelyet akkori barátnőjének, Alex McNearnek címzett.

Obama később azt is kifejti, hogy nem kérdőjelezi meg heteroszexualitását.

„Az elmém nagymértékben androgün, és remélem, hogy még inkább azzá válik, amíg megtanulok emberekben gondolkodni, nem pedig nőkben és férfiakban. De a testhez visszatérve: érzem, hogy férfinak teremtettek, és úgy döntöttem, hogy elfogadom ezt a lehetőséget” – tette hozzá.

Obama meglehetősen személyes hangvételű levele jelenleg az Emory Egyetem tulajdonában áll, amely nem engedi, hogy az írást bárki lefotózza, vagy elvigye az épületből. Garrow a levél tartalmát úgy tárta fel, hogy egyik barátja kézzel lemásolta azt neki.

Az életrajzíró úgy véli, Obama fiatalkori töprengéseiben nincs semmi szokatlan. Mint mondta, „minden embernek vannak szexuális fantáziái”.