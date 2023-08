Megindult a kényszersorozás, óriási a veszteség az ukrán oldalon az ellentámadás miatt

Az Ukrán Védelmi Erők „taktikailag jelentős” előrelépést értek el az ellentámadás két frontján – írta meg a The New York Times, az Institute for the Study of War (ISW) elemzőire, ukrán tisztviselőkre és orosz katonai bloggerekre hivatkozva.

A lap szerint az ukrán erők 16 és 19 kilométert haladtak előre a két fő támadási vonal mentén. Céljuk, hogy a déli partokat elérve elvágják az orosz utánpótlási vonalakat.

A szárazföldi háborúban az ukránok két fő irányban nyomulnak előre dél felé: a keleti Sztaromajorszkoje falun keresztül az oroszok által megszállt Berdjanszk felé, és nyugat felé, az oroszok által megszállt Melitopol irányába.

„Ha sikerül áttörniük vagy megkerülniük Urozsajnojt, akkor 80 kilométeres távolságon belülre kerülnek a két nagy kikötővároshoz, Berdjanszkhoz és Mariupolhoz az Azovi-tengeren. Minden egyes mérfölddel, amit előrehaladnak, az ukrán erők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az orosz utánpótlási vonalakra” – idézi a The New York Timest az Ukrajinszka Pravda.