Már nyolcvankilenc ember halálát követelte a Hawaii-szigetcsoporton tomboló tűzvész. A legsúlyosabb helyzet Mauin alakult ki. A hatóságok szerint a Lahainánál tomboló lángok 80 százalékát már ellenőrzik a tűzoltók, míg Pulehunál 70 százalékban sikerült megfékezni a lángokat.



A BBC információi szerint több száz embert továbbra sem találnak, miközben szintén százak óvóhelyeken várakoznak Maui szigetén.

Nem tudunk mást tenni, mint várni, és segíteni a túlélőknek. Most arra összpontosítunk, hogy egyesítsük a családokat, és minél előbb lakáshoz, egészségügyi ellátáshoz juttassuk őket. Az újjáépítés szervezésében is segíteni fogunk

– nyilatkozta Josh Green hawaii kormányzó. Hozzátette, a tűzvész a szigetvilág történetének legsúlyosabb természeti katasztrófája.

Mint arról az Index is írt, vészhelyzetet hirdettek ki kedden a Hawaii-szigetcsoport több részén az erdőtüzek pusztítása miatt. A hatalmas tűz a Dora hurrikán széllökései és a száraz időjárási körülmények miatt alakulhatott ki. Az erős szél a tűzoltók munkáját is akadályozza, emellett ellehetetlenítette, hogy a lángokat helikopterek segítségével fékezzék meg. Helyenként óránkénti 100 kilométeres sebességű széllökéseket is mértek.

Pénteken Maui szigetén visszatérhettek a lakosok a tűzben elpusztult történelmi városba, Lahainába. Josh Green kormányzó csütörtökön a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy a népszerű településből alig maradt több parázsló romoknál.

(Borítókép: A Hawaii Földügyi és Természeti Erőforrások Minisztériuma által közreadott felvétel egy felperzselt területről a hawaii Mauin levő Lahaina városban 2023. augusztus 11-én. Fotó: MTI / AP / Hawaii Földügyi és Természeti Erőforrások Minisztériuma)