Most tényleg összefog Japán, Dél-Korea és az Egyesült Államok

A dél-koreai államfő Jun Szojgol elnöke szorosabb biztonsági együttműködésre szólította fel az Egyesült Államokat és Japánt az észak-koreai nukleáris fenyegetések elleni hatékonyabb fellépés érdekében. Az elnök televíziós beszédében jelentette be, hogy az Egyesült Államok és Japán vezetőivel Camp Davidben tart hamarosan csúcstalálkozót, ami szerinte új mérföldkő lesz a három ország együttműködésének történetében – írta tudósításában az AP.

Ez az egyre jobban körvonalazódó szövetség arra enged következtetni, hogy a felek komolyan veszik Észak-Korea fenyegető lépéseit és fel akarnak lépni a kommunista állam egyre komolyabb nukleáris arzenáljával, valamint Kína egyre határozottabb külpolitikájával szemben.

A pénteki csúcstalálkozón Joe Biden amerikai, Jun Szogjol dél-koreai elnök és Kisida Fumio japán miniszterelnök várhatóan bejelenti, hogy kiterjesztett katonai együttműködésben gondolkodnak, méghozzá a ballisztikus rakéták elhárításának területén.

Az észak-koreai nukleáris arzenáljával kapcsolatos aggályok azóta lettek egyre határozottabbak, mióta a kommunista rezsim nyíltan fenyegetőzött, hogy – ha szükséges – atomfegyvereket fog bevetni riválisaival szemben. 2022 év eleje óta mintegy 100 rakétakísérletet hajtott végre.

A tesztelt rakéták között több nukleáris töltetű fegyver is volt, amelyek hatótávolsága eléri Dél-Koreát és Japánt egyaránt, illetve az amerikai szárazföldet is. Ezekre a kiszámíthatatlan és veszélyes lépésekre válaszul az Egyesült Államok és Dél-Korea is közös hadgyakorlatot kezdett és kiterjesztette katonai együttműködését Japánnal. Ezt a kommunista állam burkolt hadüzenetnek tekintette.

Mint korábban azt az Index már megírta Kim Dzsongun észak-koreai vezető nemrégiben fegyvergyárakat látogatott meg, melynek során arra utasította a dolgozókat, hogy drasztikusan növeljék a rakétagyártást, valamint több tüzérségi és egyéb fegyvert és lőszert állítsanak elő.