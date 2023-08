Nukleáris katasztrófát készíthetnek elő az oroszok, a védelmi miniszter figyelmeztet

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter a minap arról beszélt, hogy Kijev folyamatosan nehézfegyverekkel lövi a jelenleg orosz irányítás alatt álló zaporizzsjai atomerőművet, ezzel pedig fennáll a veszélye annak, hogy az ukrán fegyveres erők akciói nukleáris katasztrófát idézhetnek elő Európa legnagyobb atomerőművénél – írja a Daily Mail.

Sojgu a 11. moszkvai nemzetközi biztonsági konferencián azt mondta, figyelemmel követik a létesítménynél történt incidenseket, és naponta jelentést készítenek arról, amit az ENSZ-nek és a Nemzetközi Vöröskeresztnek is továbbítanak. Kijev viszont továbbra is tagadja, hogy az erőmű biztonságát fenyegető katonai akciókat hajtanának végre Zaporizzsjában.

Andrzej Duda lengyel elnök korábban már figyelmeztetett, hogy szerinte Oroszország egy nukleáris balesetet készül előidézni Ukrajnában. Elmondása szerint nem attól kell tartani, hogy Moszkva atomfegyvereket vetne be a háborúban, sokkal inkább attól, hogy az ukrajnai atomerőműveknél esetleges problémák merülhetnek fel.

Az ENSZ munkatársai által használt szállodát támadtak az oroszok

Az orosz védelmi miniszter Zaporizzsja állandó ukrán ágyúzásáról szóló kijelentései éppen néhány nappal azt követően hangoztak el, hogy az orosz hadsereg rakétákat lőtt ki egy szállodára és egy lakóházra a városban.

A közösségi médiában látható felvételek szerint a gyerekek rémülten sikoltoztak, amikor a fejük fölött, a nemzeti rendőrség által azonosított orosz Iszkander rakéták szálltak el, és néhány száz méterre a városközpontban lévő Reikartz Szállodába csapódtak.

A videókon az is látszik, hogy a szálloda a második rakéta becsapódásakor tűzbe borult, míg a csapás után megosztott fényképeken egy nagy krátert és összetört autókat látni a súlyosan megrongálódott épület körül.

Denise Brown, az ENSZ egyik koordinátora a lapnak elmondta, hogy a szálloda az újságírók és a segélymunkások kedvelt helye volt, és az ENSZ humanitárius missziókban részt vevő munkatársai is gyakran ott szálltak meg.

Putyin döntött, felrobbanthatja az atomerőművet

A Generall SVR Telegram-csatorna – amelyet a hírek szerint az Orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat volt altábornagya szerkeszt – értesülése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök egy nukleáris katasztrófa előidézésére készül a zaporizzsjai atomerőműnél.

A csatorna szerint a tervek szerint még ebben a hónapban vagy legkésőbb szeptember elején megsemmisítik a zaporizzsjai, valamint a kurszki atomerőművet is. Ezt követően pedig Ukrajnát okolják majd a kettős katasztrófáért, amit az oroszok terrortámadásnak minősítenek majd.

Mint írták, az orosz hadsereg és Putyin már mindenről megállapodott, hogy azt a látszatot keltsék, hogy Ukrajna az, aki a nukleáris katasztrófáért felelős.

Putyin kész kolosszális áldozatokat hozni a civilek körében, és Oroszország, Ukrajna, Belarusz, valamint számos más ország területeit sugárfertőzéssel beszennyezni a stratégiai patthelyzet feloldása érdekében



– olvasható a csatornán.

Úgy folytatták, hogy az orosz elnök nem akar arra várni, hogy az orosz csapatok majd csodát tesznek, és hirtelen gyorsasággal elfoglalják a jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló területeket. Gyors és hatékony megoldást akar: nukleáris katasztrófát – tették hozzá.

A csatorna szerint Putyin azért is döntött emellett a drasztikus, de gyors megoldás mellett, mert súlyos beteg, és nincs esélye a gyógyulásra. Azt is hozzátették, hogy az orosz elnök terveit a Kreml egy része és az oroszországi katonai vezetők is támogatják.

Rákos megbetegedéssel küzdhet az orosz elnök

Több hír is megjelent már a médiában arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök súlyos betegséggel küzd. Tavaly áprilisban vetődtek fel először a híresztelések, amikor Putyin elégrossz bőrben volt a belorusz elnökkel folytatott találkozókor. Ezt követte egy orosz oknyomozóújságíró-csoport jelentése, amely szerint Vlagyimir Putyint négy év alatt több tucatszor kereste fel egy ráksebész.

Előző év májusában az egyik oroszellenes Telegram-csatorna azt állította: testdublőröket helyeztek készenlétbe, hogy szükség esetén helyettesítsék Vlagyimir Putyint, miközben az elnök műtéten esik át. Februárban titkosított dokumentumok láttak napvilágot, amelyek bizonyítanák Putyin megbetegedését.

A Kreml szerint ugyanakkor semmi valóságalapjuk nincs azoknak a híreszteléseknek, miszerint Vlagyimir Putyin beteg lenne. Dmitrij Peszkov szóvivő határozottan állította, hogy az orosz elnök egészségi állapota rendben van.

FONTOS KIEMELNI, HOGY EZEKET AZ ÁLLÍTÁSOKAT NEM SIKERÜLT FÜGGETLEN, MEGBÍZHATÓ FORRÁSBÓL ELLENŐRIZNI.

