Hamis festményekből rendezett kiállítást, ezért beperelték a volt múzeumigazgatót

Az Orlandói Művészeti Múzeum (OMA) által a héten benyújtott bírósági kereset szerint Aaron de Groft és több társa azért szervezte meg a botrányba fulladt kiállítást, hogy hasznot húzzon a hamisítványok eredetiként való feltüntetéséből és eladásukból. Az OMA csalás, szerződésszegés és összeesküvés címén követel ismeretlen összegű kártérítést az érintettektől.

A múzeum több százezer dollárt költött a most már bevallottan hamis festmények kiállítására, és most még ennél is többet kénytelen költeni az okozott kár felszámolására