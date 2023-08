Kutyák és macskák segítenek az ukránoknak megbirkózni a háborúval

A híres aknakereső kutya, Patron is a segítő kedvencek között van. Az ukrán állami vészhelyzeti szolgálatnak dolgozik, de aknakereső képességei és „lefegyverző karizmája” több százezer követőt szerzett neki az interneten – írja a BBC News.

Ő és számos más állat érzelmi támogatást nyújt az embereknek, a közösségi oldalaikon pedig gyakorlati tanácsokat tesznek közzé, így is hozzájárulva az emberek mentális egészségének megőrzéséhez. De nem mindegyik kisállat valódi, vannak rajzolt kedvencek is, akik mém formájában igyekeznek mosolyt csalni az emberek arcára.

Munkája révén, Patron számos Kijevbe látogató méltósággal és hírességgel találkozott, köztük A Gyűrűk Ura sztárjával, Orlando Bloommal, Rishi Sunak brit miniszterelnökkel és Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel.

Az ukrán posta, bélyegeket nyomtatott a hős kiskutyáról, akit Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök „odaadó szolgálatáért” kitüntetéssel is elismert.

A kiskutyának egy gyermekeknek szóló mini mesesorozata is indult a YouTube-on, aminek célja, hogy minél érthetőbbé tegye az orosz-ukrán konfliktus történéseit a legkisebbek számára is.

Az internet másik nagy sztárjává Sztyepan macska vált, akit immáron közel másfél millióan követnek Instagram-oldalán.

A háború kitörése előtt ő is csak egy aranyos macska volt az interneten, a konfliktus megjelenését követően azonban gazdája a közösségi oldalán elkezdte kommentálni azt, ami az egekig emelte népszerűségét a közösségi oldalon. Hirtelen jött népszerűségét a háborúban szenvedő állatok megsegítésére használta.

A tavalyi évben közel 6 millió forintot segített gyűjteni az állatok számára, melyet eledelre, gyógyszerekre és egyéb ellátásokra költöttek.

Ó, mennyire szeretném, ha a hazám minél hamarabb győzne! Hogy béke legyen, amiért az emberek a fronton az életüket áldozták. Hogy ne legyenek többé rakéták, hogy ne haljanak meg emberek és állatok

– írta egyik posztjában Sztyepan.

(Borítókép: Patron, az aknakereső kutya 2022. július 7-én. Fotó: Volodymyr Tarasov / Ukrinform / Future Publishing / Getty Images)