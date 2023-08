Fontos döntést hozott Washington Ukrajnával kapcsolatban, megszólalt a Pentagon is

Az orosz erők augusztus 22-én a donyecki területhez tartozó Liman körzetét lőtték, amelynek következtében öt ember meghalt, három pedig megsebesült – jelentette Pavlo Kiriljenko kormányzó.

Három lakos meghalt, egy pedig megsebesült Torszke faluban, egy másik pedig Zakitnyében sebesült meg

– írta Kiriljenko a Telegramon.

Korábban ugyanezen a napon az országos televízióban azt mondta, hogy orosz lövések két civilt megöltek, egy másikat pedig megsebesítettek Jampilban.

Oroszország állítólag légicsapást mért a donyecki területen lévő New York falura is, egyenként 250 kilogrammos légibombákat vetve be. A kormányzó szerint nem voltak áldozatok – írja a Kyiv Independent.