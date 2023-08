Andrew Roth, a The Guardian moszkvai tudósítója elemzést írt az elmúlt napok legnagyobb híréről, miszerint a Wagner-csoport vezetőjének gépe lezuhant Moszkva közelében. A szerző több érdekes megállapítást is tesz a témában, például, hogy a Wagner-vezér halálhírét keltették 2019-ben is, akkor viszont néhány nap után előkerült. Egy orosz politológus felvetésével kapcsolatban azt is lehetséges „megoldásnak” tartja, hogy ez az eset csak egy ürügy volt Prigozsin számára ahhoz, hogy végleg felszívódjon.