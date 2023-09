Túszdráma zajlik Ecuadorban

A túszdrámáról készült egyetlen hiteles felvételt egy helyi újságíró, Christian Sánchez tette közzé a korábban Twitterként ismert X közösségi oldalon. A videóban az látható, ahogy az elítéltek a cuencai börtön tetején járőröznek. A dél-amerikai állam konfliktusa a kábítószercsempész kartellekkel egyre durvább fordulatokat vesz – közölte a Deutsche Welle.

A belügyminiszter bejelentését megelőző éjszaka két autóba rejtett pokolgép robbant a fővárosban, Quitóban. Valószínűleg a robbantás és a cuencai börtönben történt túszejtés is megtorlás a bűnözők részéről. A bűnszervezetek ezekkel az eszközökkel akarnak félelmet kelteni, azért, mert Ecuador mostanában megpróbált keményebben lecsapni az állami börtönökben tomboló, bandatagok közötti erőszakhullámra.

Ecuadorban a bandák teljesen átvették az uralmat néhány börtön felett. Az ecuadori elnök, Guillermo Lasso rendkívüli állapotot rendelt el az ország összes büntetés-végrehajtási intézményében júliusban. Erre azért volt szükség, mert így a bandák uralta börtönökben a hadsereg törvényesen bevethető. A katonaság nagy mennyiségű robbanóanyagot, lőfegyvert, töltényt és kardot talált a razziák alkalmával. Guayas börtönkomplexumának rabjai még gránátvetőket is becsempésztek a falak közé.

A dél-amerikai országban ugyanis hatalmi harc folyik a drogcsempészettel foglalkozó bűnszervezetek között. Az erőszakos bandatagokat hiába zárják el, a börtön rácsai mögül továbbra is irányítják illegális tevékenységeiket.

Ha riválisok kerülnek egy intézménybe, akkor olyan is előfordul, hogy kinti társaik drónokkal fegyvereket és robbanóanyagot csempésznek a feleknek a falakon belülre, amiket aztán lázadásra, de leginkább az egymás közti leszámolásra használnak.

Az utóbbi években több ilyen eset is történt, az ország büntetés-végrehajtási intézményeiben, rabok százait mészárolták le rivális bandák. Az erőszak már az utcákra is átterjedt, az ecuadori lakosság bizonyos megyékben már fél kimenni házából a kartelltagok terrorja miatt. A múlt hónapban egy népszerű elnökjelölt is az egyik ilyen, Los Choneros néven ismert banda áldozata lett.

A héten történt túszejtés másik olvasata szerint a rabok azért lázadtak fel, mert számos elítéltet áthelyeztek volna más börtönökbe a hatóságok. Cuenca börtönét egy banda, a Los Lobos uralja, amely számos másik bűnszervezettel rivalizál. Egy Lobos-tag számára az új környezet felérne egy halálos ítélettel. Ez azért van, mert a Los Lobosnak túl sok ellensége van, mivel ez az egyik legerőszakosabb banda Ecuadorban.