Munkácson megtiltották a magyar himnusz lejátszását iskolakezdéskor

Pénteken tovább folytatódott a határon túl élő magyarok jogfosztása Ukrajnában. A kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Középiskola arról számolt be, hogy a pénteki tanévnyitón betiltották a magyar himnuszt, tilos volt a magyar zászló és nemzeti színek használata, és az igazgatói köszöntő is csak ukránul hangzott el.

Hozzátették, hogy válaszul békésen, csendesen, de határozott kiálltak a helyzet ellen, emellett fohász, versolvasás és gyertyagyújtás is volt. Azt is írták, hogy kitartanak, bármilyen nehéz is most a sorsuk.

A friss fejlemény kapcsán megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, amint reagálnak, frissítjük a cikkünket.

Az elmúlt időszakban több rossz hírt is kapott a magyar közösség Kárpátalján

Amint arról januárban az Index is beszámolt, egy friss rendeletre hivatkozva eltávolította a magyar zászlókat több közintézményről az ukrán rendőrség, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatója pedig indoklás nélkül, egyik napról a másikra kapta kézhez a menesztését.

Az elbocsátást követően a magyar oktatási intézmény pedagógusai azt kérték Andrij Balogától, Munkács polgármesterétől, hogy helyezze vissza Schinket igazgatói posztjára. Az intézmény aztán augusztus 15-én arról számolt be közösségi oldalán, hogy az iskola élére Pauk Mariját nevezték ki.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége hangosan tiltakozott amiatt, hogy sem a magyar közösséghez, sem az iskolához nem kötődő igazgatót nevezett ki a Munkácsi Városi Tanács.

A II. Rákóczi Ferenc Középiskola csütörtökön újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Mint írták, az új igazgató egyértelműen kijelentette, amit eddig csak sejtettek.

Szakszervezeti gyűlésünkön a kinevezett igazgató és helyettese jelezte, rövid távú céljuk az iskola ukránosítása, a magyar idegen nyelvként oktatása, már most szeptembertől ukrán első osztály indítása, a tantárgyak egy részének ukránul oktatása

– olvasható a bejegyzésben.

A poszt szerint a tantestületük határozott tiltakozásával és egységes kiállásával sikerült elérni, egyelőre ne induljon ukrán tannyelvű osztály, és a tanítás nyelve is a magyar maradjon, de az immár tisztán látható, hogy „a városvezetés terve a magyar oktatás mielőbbi megszüntetése iskolánkban”.

Szembemegy a kétoldalú megállapodásokkal

Az Index megkereste az ügyben a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. Paczolay Máté külügyi szóvivő lapunk érdeklődésére úgy fogalmazott: „Miközben mi több mint 5000 ukrán menekült gyermeket és diákot fogadunk magyarországi iskolákban, addig van 15 ezer magyar diák Kárpátalján, akik kénytelenek elszenvedni a magyar nemzetiségi oktatás elukránosítását”.

A külügyi szóvivő úgy látja: ennek példáját lehet most látni a II. Rákóczi Ferenc Középiskolában is.

Paczolay Máté arra is kitért, hogy a magyar nemzeti oktatással szemben jelenleg zajló bánásmód olyan jogsértés, ami teljesen szembemegy a kétoldalú megállapodásokkal, a Velencei Bizottság, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartájának intézkedéseivel.

Mindenki számára legyen világos: Magyarország csak abban az esetben fogja támogatni az EU-csatlakozások megkezdését Ukrajnával, ha az ukránok visszaadják, a kárpátaljai magyarságnak az anyanyelvi oktatáshoz fűződő összes korábbi jogát

– szögezte le az Indexnek adott válaszában a külügyi szóvivő.