Lemondott a japán tehetségkutató vezetője, szexuális zaklatással vádolják

Fudzsisima Keikó, a japán Johnny & Associates Inc. tehetségkutató cég elnöke a cég alapítóját – aki a nő nagybátyja is volt – ért szexuális zaklatási vádak miatt mondott le tisztségéről.

Johnny Kitagawáról, japán nevén Kitagava Hiromuról, a cég 2019-ben elhunyt alapítójáról az ügynökség által kezdeményezett külső vizsgálat egy héttel ezelőtt megállapította, hogy a vállalat hosszú ideig eltitkolta Kitagava szexuális visszaéléseit a hetvenes évek elejétől egészen a 2010-es évek közepéig.

Fudzsisima sajtótájékoztatón jelentette be, hogy lemond a széles körben csak Johnny’s néven ismert ügynökség elnöki tisztségéről, és helyét az ismert tévés személyiség, Norijuki Higasijama veszi át.

A vizsgálati jelentés szerint Fudzsisimának azért kellett lemondania, mert az alapítóhoz fűződő rokoni kapcsolata veszélyeztetheti a cég megújítási folyamatát.

Kitagava a japán szórakoztatóipar egyik legjelentősebb alakja volt, aki számos együttest, például a SMAP-ot és az Arashit is ismertté tette.

Bár többször felmerült ellene a gyanú, soha nem vádolták meg szexuális visszaéléssel, ez pedig a szakértők szerint arra enged következtetni, hogy

a japán szórakoztatóipar és az ügynökség segíthettek az ügyek eltussolásában.

A jelentésben megemlítik Kitagava testvérét, Fudzsisima édesanyját is, aki a vizsgálat szerint jelentős szerepet játszott abban, hogy a cég hosszú távon el tudja titkolni a bűncselekményeket.

A cég alapítója elleni vádak azután kerültek ismét a reflektorfénybe, hogy a BBC brit köztévé márciusban dokumentumfilmet mutatott be, amelyben többen is azt állították, hogy Kitagava zaklatta őket. Ezután az ügynökség több korábbi munkatársa is jelezte, hogy Kitagava tizenévesként szexuálisan zaklatta őket.

A tehetségkutató vállalat által megrendelt átfogó vizsgálat azután készült, hogy augusztus elején az ENSZ emberi jogi küldöttsége több áldozattal folytatott interjú után saját jelentést készített a cégről. Ebben a többi között az is szerepelt, hogy „mélyen aggasztó állításokat” hallottak, melyek szerint a cég több száz tehetségét szexuálisan kizsákmányolták.

