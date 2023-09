Hiába a magyar követelőzés, az unióban nem hallják meg a hangunkat

Az Európai Unión belül nagy vita alakult ki tavasszal, amikor a tagállamok gazdáihoz képest alacsonyabb költséggel előállított ukrán gabona elárasztotta az uniós piacot – Lengyelországban például több ízben is tüntettek emiatt. Végül öt tagállam, köztük Magyarország kérésére importkorlátozást vezettek be, azonban ez szeptember 15-én lejár, most pedig azon megy a vita, hogy meghosszabbítsák-e a lejáró megállapodást.