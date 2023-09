Golyóálló luxusvonattal utazhat Kim Dzsongun Putyinhoz

A 39 éves Kim Dzsongun repüléstől rettegő apjától, Kim Dzsong Il egykori diktátortól megörökölt ugyanis egy privát luxusszerelvényt, melyen tökéletes biztonságban és kényelemben utazhat.

Mint a New York Post írja, a vonat kocsijai olyan golyóálló páncélzattal vannak beborítva, melynek súlya miatt a szerelvény átlagosan mindössze 60 kilométert tesz meg óránként. A fedélzet védelméről egy 100 fős biztonsági szolgálat gondoskodik, mindezek mellett pedig két külön vonat – melyek a 90 kocsiból álló konvoj előtt és után haladnak – is felkészülten várja az esetleges támadásokat.

A luxusvonat konferenciatermekkel, több hálószobával, műholdas telefonokkal, síkképernyős tévékkel gondoskodik a kellemes és hasznos időtöltésről. Az étkezőkocsiban a séfek az orosz, kínai, koreai, japán és francia konyha különlegességeit készítik.

Konsztantyin Pulikovszkij orosz tisztviselő azelőtt magával Kim Dzsong Illel utazott együtt, 2002-es élménybeszámolójából az is kiderült, hogy az élő homárt és egyéb ínyencségeket frissen szállították a konyhára, ahol a séfek az orosz, kínai, koreai, japán és francia konyha legdrágább különlegességeit készítették. A vacsora közben énekesnők adtak szerenádot az észak-koreai vezetőnek.

Az állítólag rendkívül válogatós diktátor mindezek ellenére is volt, hogy magából kikelve panaszkodott a sült gombócok állaga miatt.

A The New York Times beszámolója szerint az ifjabb Kim kedvence a svájci sajt, a Cristal pezsgő (melyből egyetlen üveg ára több mint 150 ezer forintba kerül) és a Hennessy konyak.

Ismét útra kel a szupervonat

A The New York Times szerint Kim Dzsongun legközelebb vasárnap veheti igénybe a halálbiztos magánvonat kényelmét, mikor feltételezhetően a Keleti Gazdasági Fórumra utazik az orosz Vlagyivosztokba. Ha minden igaz, Oroszország 33-as mólójához is tesz majd egy kitérőt a páncélvonattal, és az sem kizárt, hogy Moszkvát is útba ejti.

Kim és Putyin tárgyalásának fő témája a fegyvereladások kérdésköre lehet, mellyel mindkét vezető országa óriási katonai előrelépést tehet. Észak-Korea ugyanis megerősítheti Oroszország fegyverarzenálját az ukrajnai háború közben, míg utóbbi révén saját maga olyan nukleáris fegyverekhez juthat, amikről eddig csak álmodozhatott.

Az utazás Kim első külföldi kiruccanása lehet azóta, hogy Észak-Korea 2020 elején lezárta határait a a koronavírus-járvány miatt.