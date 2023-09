Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma még 2020 októberében perelte be a Google-t, amiért a vád szerint a cég a trösztellenes törvényeket megsértve ért el, illetve tart fenn mai napig a keresőmotorok között monopol helyzetet. A Google azzal érvel, hogy az ő termékük a legjobb a piacon, a per kapcsán pedig azzal vádolják az államot: a felhasználók helyett a Google vetélytársainak az érdekeit veszik figyelembe. Azonban az eljárást nemcsak a Google, hanem más techóriások is nagy figyelemmel követik, hiszen a per alapjaiban változtathatja meg az internet nagy részét birtokló cégek működését.