Mint beszámoltunk róla, 2023. szeptember 11-én nem sokkal éjfél előtt sikerült felszínre hozni az ezer méteres mélységben súlyos állapotba került ismert amerikai barlangászt Mark Dickey-t, akinek a kimentésén többek között magyar, török, olasz, horvát, bolgár, szlovén, lengyel barlangászok egy csapatként megfeszített munkával dolgoztak – közölte az elsőként a sérülthöz érő magyar alakulat egyesülete, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat (BMSZ).

A 40 éves férfi a Morca-barlang feltárásán dolgozott egy nemzetközi kutatócsapat tagjaként, amikor hirtelen súlyos gyomor-bélrendszeri vérzés lépett fel nála, társával együtt a -1040 méteren felállított alaptáborban várták meg, amíg megérkezik a segítség.

A barlangi vészhívón a segélyhívás szeptember 2-án futott be a Törökországi Barlangász Szövetség azonnal nemzetközi segítséget kért az Európai Barlangi Mentők Szervezetétől (ECRA), akik értesítették a belátható földrajzi távolságokban elérhető olyan barlangi mentőcsapatokat, amelyeknél van tapasztalt barlangász sürgősségi orvos.

Olaszországon kívül csak Magyarország rendelkezik ilyen alakulattal, önkéntesként diplomáciai engedélyek nélkül szeptember 3-án útnak indulhattak a Morca-barlang helyszínére aneszteziológus-intenzív terápiás szakorvossukkal Zádor Zsófiával. Nagyjából 16 óra mászással érte el a négyfős magyar csapat a sérültet, akinek hat egység vérrel, vérplazmával és nagy dózisú intravénásan adagolt gyomorvédő, savlekötővel stabilizálták az állapotát.

Nem voltak korábban tünetei

Mark Dickey-nél aligha ismerek egészségesebb embert – mondta az Indexnek még a Morca-barlang előtt tartózkodó az életmentő beavatkozást elvégző magyar orvos Zádor Zsófia, arra a kérdésünkre, hogy ha voltak bárminemű betegségre utaló panaszai, miért vett részt ilyen küldetésben a férfi. Dickey különben hosszú évek óta az amerikai barlangi mentők oktatója, az ECRA orvosi bizottságának tagja, barlangkutató, aki Montenegróban a magyarokkal is közös expedícióban vett részt.

Maga az életét megmentő orvos ugyancsak jól ismeri, ezért is csodálkozott azon, hogy a férfi ilyen helyzetbe került. Mikor megérkeztek hozzá az ezer méteres mélységbe, egyértelmű volt, hogy azonnali beavatkozásra van szükség. A vérkészítmények mellett vénás folyadékpótlás is kellett, amit a helyszínen lévő, egészségügyi tapasztalattal rendelkező másik olasz barlangász kötött be neki még az orvosi beavatkozás előtt.

A panaszai miatt gyomorfekélyre gyanakodtunk, ezért adtunk neki gyomorvédő készítményeket. A helyzetet nemcsak az nehezítette, hogy az extrém körülmények között steril környezetet kellett teremtenünk, műszerek hiányában nem tudtunk monitorozni állapotát.

– ismertette lapunknak a sürgősségi ellátást nyújtó Zádor Zsófia. Kiderült, hogy korábban semmi betegségre utaló panasza nem volt a bajba jutott férfinak. „Évekkel ezelőtt néha úgy érezte, minta sok lenne a gyomorsava”– részletezte az orvos, aki azt is elmondta, hogy ilyen helyzetbe szinte bárki kerülhet, mivel az úgynevezett helicobacter pylori tünetmentesen is jelen lehet a szervezetben, ami később akár súlyosabb gyomorfekélyt válthat ki. A férfinál a vérzést a fertőzés következtében gyomorfali ér elpattanása válthatta ki.

Hozzátette: szerencsére jól reagált a kezelésre, stabilizálódott állapota, de pihenésre volt szüksége, ahogy nekünk is, hogy erőt nyerjünk a visszaútra. Az orvos elmondása szerint napi 4-5 órát tudtak aludni, öt nap után tűnt úgy, hogy a beteg szállítható, a visszaúton a beteget már az olasz intenzíves orvos biztosította.

Több mint tíz napot volt -1040 méteren

A magyar doktornő hét napot töltött az ezer méteres mélységben, a mentésre szoruló barlangász pedig több mint 10 napot volt a HOPE nevű bivakban, azaz a később sátorkórházzá alakított alaptáborban. Kérdésünkre, hogy tapasztalta e ennek negatív egészségügyi következményeit, elmondta, ebben a környezetben a fertőzések elkerülése is komoly kihívást jelent, a sötétség és az állandó fázással való küzdelem pszichésen is megterheli az embert. Ugyanakkor Mark ennek ellenére végig pozitív volt, szándékában állt, ahol lehet, saját maga közlekedni. Zádor Zsófia a váltást követően vasárnap érkezett a felszínre, ahol a készenléti táborban azonnal lepihent. A következő napokban pedig tovább segítette a mentőcsapatokat.

Miután Marc Dickey-t kedden nem sokkal éjfél után sikerült a nemzetközi mentőegységeknek a felszínre hozniuk, közel tíz órás út várt rá a legközelebbi kórházig, ahova a törökországi mentőszolgálat szállította. Reggel fél kilenc körül már közösségi oldalán megosztott posztban köszönte meg az intenzív osztályról a mentőcsapatoknak, barátainak a megfeszített munkát, amivel megmentették az életét.

Ijesztő halálközeli élmény volt. Igazán nagyra értékelem mindazokat az embereket, akik részt vettek megmentésében és segítettek abban, hogy kiszabaduljak a Morca-barlang mélyéből. Hálás vagyok Jessica 'jvo' Van Ordnak, aki a szó szoros értelmében megmentette az életemet a gyors folyadékpótlással. Nagy Dénes Ákos barátomnak és orvosomnak, aki koordinálta a mentést és segítséget kért a Magyar Barlangi Mentőszolgálattól. Köszönet Dr. Zádor Zsófiának, Sándor Zsoltnak, Mészáros Józsefnek és Mohának, akik olyan gyorsan megérkeztek Jessica után, hogy szinte repültek.

– írta Facebbok-oldalán a megmentett barlangász.

A Magyar Barlangi Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentésben egy csapatként közreműködő közel 180 fős nemzetközi török, olasz, horvát, bolgár, szlovén, lengyel barlangi mentőcsapatok azután is a Morca-barlangnál maradtak, miután Mark Dickey-t sikerült a felszínre hozni. Ugyanis megfeszített munkával építettek ki a lejutáshoz, a beteg, a hordágy mozgatásához kötélpályákat, húzórendszereket, ezek a szerelékek eltávolítása több órás munkát vesz igénybe, amit a barlangi mentők a kiépített sátortáborban történő pihenését követően tudtak végrehajtani. Zádor Zsófia emellett arról is beszámolt, hogy az orvosi egészségügyi képzettségű barlangászok emellett az egészségügyi ellátásban is részt vesznek, erre hívásunkat követően valakinek épp szüksége volt.

A BMSZ közlése szerint az összepakolást követően a mentőalakulatokra még tízórás út vár a legközelebbi repülőtérig, ahonnan a magyar csapatok is hazaindulnak.