Vádat emeltek Joe Biden fia ellen

Joe Biden amerikai elnök fiát, Hunter Bident illegális fegyvertartással vádolták meg. Ez az első alkalom, hogy egy hivatalban lévő elnök gyermeke ellen büntetőeljárás indul – írja a BBC.

A bírósági dokumentumokból kiderül, hogy Hunter Biden hazudott a szövetség által előírt űrlapokon, amikor 2018 októberében egy delaware-i fegyverboltban vásárolt egy Colt revolvert, ugyanis a fegyvervásárlás idején Biden nagy mennyiségben fogyasztott cracket.

Az amerikai szövetségi törvények értelmében bűncselekménynek számít, ha az ilyen okmányon nem valós adatok szerepelnek, valamint a lőfegyver birtoklása közbeni kábítószeres befolyásoltság is.

ha elítélik, 25 év börtönbüntetés is várhat rá, azonban a szövetségi bűncselekményekért kiszabott tényleges büntetések általában kisebbek, mint a maximálisan kiszabható büntetések.

Ugyan volt vádalku, de az júliusban hirtelen meghiúsult Maryellen Noreika bíró miatt, aki kijelentette, hogy az rendkívül szokatlan, mivel olyan kitételt is tartalmazott, miszerint a jövőben Hunter Bident más ügyben sem állíthatták volna bíróság elé.

Korábban Biden elismerte a vádakat a meghiúsult vádalku tárgyalásaikor. A megállapodás értelmében két vétséggel vádolták volna meg, amiért nem fizette be időben az adóját 2017-ben és 2018-ban. Emellett be kellett volna ismernie a lőfegyver illegális birtoklását is.

A hét elején az amerikai képviselőház republikánus képviselői bejelentették, hogy vizsgálatot indítanak Joe Biden elnök ellen. Az idősebb Biden ellen felhozott vádak között szerepel, hogy alelnökként hazudott arról, hogy részt vett fia üzleti ügyleteiben.