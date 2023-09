Egy klímaaktivista volt az első, aki segítség nélkül úszta át a Hudson folyót

Ötven évvel ezelőtt még a világ egyik legszennyezettebb folyójának tartották a Hudson folyót, ma viszont már egyre többen merészkednek a vízbe. Lewis Pugh klímaaktivista is belement, mi több, teljes egészében át is úszta azt. Az aktivistának nem ez volt az első drasztikus hosszúságú úszása, korábban úszott a Vörös-tengerben, illetve az Antarktisz jeges vizeiben is, hogy felhívja a figyelmet a vízvédelem fontosságára.