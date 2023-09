Szijjártó Péter Mészáros Lőrinc társaságában tárgyalt Isztambulban

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy Mészáros Lőrinc vasútépítő cége, a V-Híd szövetségre lép a török Gülermak csoporttal. Az isztambuli tárgyaláson Mészáros Lőrinc is részt vett.

„Magyarország és Törökország gazdasági együttműködése folyamatosan és dinamikusan fejlődik: kereskedelmi forgalmunk most már eléri a 4 milliárd dollárt. A török vállalatok folyamatosan hajtanak végre beruházásokat hazánkban, és a magyar vállalatok is megjelentek a török piacon” – közölte Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy most egy új szintre lép a két ország együttműködése.

A világ 15 legnagyobb közlekedési infrastruktúrával foglalkozó vállalatának egyike, a Gülermak csoport és Közép-Európa most már legsikeresebb vasútépítő vállalata, a V-Híd ma szövetségre lépnek egymással. Ez megteremti a lehetőséget arra, hogy a két vállalat közösen vegyen részt nagy vasútépítési munkálatokban, hiszen kettejük közös kapacitása a legnagyobb európai projektek végrehajtására is alkalmassá teszi őket

– fogalmazott a külügyminiszter, akit az isztambuli tárgyalásra az ország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc is elkísért.

Hosszú ideig csak külföldi vállalatok vitték a prímet a magyarországi vasútépítési piacon, de most végre elérkezett az a helyzet, hogy van egy nemzeti bajnokunk, a V-Híd, amely külföldön is nagy nemzetközi projekteket vihet sikerre. Ezt segíti a mai együttműködés

– tette hozzá Szijjártó Péter.