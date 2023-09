Holttestet találtak az isztambuli reptéren, potyautas lehetett

A szóvivő elmondta, egyelőre az áldozatnak sem a személyazonossága, sem az állampolgársága nem ismert. A rendőrség és a légitársaság is vizsgálja, hogy mi történt.

A Demirören török hírügynökség úgy tudja, hogy az Airbus A330-as repülőgép futóművénél a karbantartók találták meg a holttestet a landolás után.

Potyautas lehetett?

Bár a fenti híradásokban nem közölték, de felvetődhet a gyanú, hogy az áldozat potyautas lehetett. A repülők potyautasai ugyanis sokszor a gép kerékaknájába bemászva próbálnak végigutazni egy repülőutat, de a hideg és az oxigénhiány a legtöbb esetben végez velük.

Emlékezetes, hogy 2022-ben is volt egy ilyen eset: akkor Amszterdamba jutott el egy férfi élve a dél-afrikai Johannesburgból, csodával határos módon. Nem zárható ki, hogy most is egy hasonló kísérlet történhetett, de valamiért csak késve találták meg a holttestet Isztambulban.

Amszterdam mellett az Egyesült Királyságba is gyakran próbálnak meg így eljutni a potyautasok (nem egyszer szintén Johannesburgból). 2019-ben volt egy eset, amelyből sajtóhír lett: akkor egy landoló gépről zuhant le egy holttest egy férfi kertjébe. 2015-ben pedig egy Johannesburgból Londonba tartó gépnél történt meg ugyanez: ott két potyautas közül az egyik lezuhant, a másik viszont túlélte az utat.