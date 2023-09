Meneszthették a kínai védelmi minisztert

A külügyminiszter után most a védelmi miniszter tűnt el a nyilvánosság elől Kínában, és úgy tudni, hogy le is váltották a posztjáról.

Li Csangfu védelmi minisztert a The Wall Street Journal kínai forrásokból származó értesülése szerint a múlt héten kihallgatták. Amerikai tisztségviselők pedig hírszerzési információk alapján állítják: a minisztert már le is váltották. A Financial Times pedig amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy Li ellen feltehetően nyomozás indult.

A kínai fél egyelőre ezeket a kijelentéseket nem cáfolta.

Li augusztus vége óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt – összegezte mindezt a Euronews. Mint írták, Washington szerint a Li körül kialakult problémák a hadseregen belül mélyen gyökerező gondokra utalnak, mivel a kínai hadsereget áthatja a korrupció.

Az ügy összefüggésben lehet azzal is, hogy Hszi Csin-ping korrupcióellenes tisztogatásokkal és strukturális reformokkal akar rendet rakni a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg soraiban. Ezen túl a Reuters arról írt nemrég, hogy a kínai rakétás csapásmérő egységeknél súlyos hiányosságokat tártak fel, ami szintén összefüggésben lehet a miniszter leváltásával.