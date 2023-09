Mit szimbolizál Zelenszkij elnök zöld és fekete ruhatára?

Az elmúlt napokban az orosz médiát és a közösségi oldalak felhasználóit is lefoglalta a téma, hogy miért váltotta feketére az ukrán elnök a már megszokott katonazöld színű pólóit és ingjeit. Többek szerint ennek jelentősége van, ami a gyászt vagy az ellentámadás sikertelenségét szimbolizálja, azonban akadnak olyanok is, akik úgy vélik, ennek nem szabad jelentőséget tulajdonítani.

Újonnan nemcsak katonazöld színű felsőrészek találhatók meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ruhatárában, feltűntek a fekete ingek, pulóverek és pólók is. A változás persze nemcsak az internet népének, de az orosz médiának is feltűnt, amely azt találgatja, ez az ellenoffenzíva végének a jele, vagy gyász annak sikertelensége miatt.

Vlagyimir Zsarihin orosz politológus a helyi médiának ezzel összefüggésben arról beszélt, hogy „elsőre elég ötletesnek tűnt” a militarista stílus, egy idő után azonban „ez a kép mindenkit untatott, és kezdett színpadi jelmeznek tűnni”.

Úgy tűnik, hogy most a stylistjai úgy döntöttek, hogy fokozatosan áttérnek egy hagyományosabb polgári formára

– vélekedett.

Itt a válasz

Valóban új keletű dologról beszélünk, amikor rácsodálkozunk Zelenszkij fekete pólórája? Erre a kérdésre az ukrán elnök közösségi oldalán megosztott bejegyzéseit átböngészve kapunk választ, ami röviden: nem.

Az ukrán elnök Telegram-csatornáján megosztott bejegyzéseit az év elejéig végignézve ki lehet jelenteni, hogy már jó ideje visel feketét is Volodimir Zelenszkij. Idén először január 3-án. De ha a háború kezdete óta nézzük, 2022. május 28-án egy angol, „ukrán vagyok” feliratú fekete pólót viselt először.

Az a feltételezés tehát, hogy az ellentámadás sikertelenségét szimbolizálná a színválasztás, meg is bukott.

Az is lehet, hogy az ukrán elnök egyszerűen megunta a zöldet, és valami egyszerűbbre, mindennapibbra vágyott. Az is kiderült, hogy idén januárban, februárban, márciusban, áprilisban és májusban is többször volt rajta fekete felső, mint zöld.

Az is megfigyelhető, hogy legtöbbször valamilyen nagyobb látogatás vagy tárgyalás alkalmával ölt feketét az ukrán elnök, ilyen volt például az Ursula von der Leyennel vagy Joe Bidennel megejtett találkozója is. Kitűnik továbbá, hogy zárt ajtók mögött többször viseli a sötét színt, sajtótájékoztatók alkalmával továbbra is inkább zöldbe öltözik.

Nem olcsó egy Zelenszkij-dzseki

Az ukrán elnök egyik háborús dzsekijét egyébként elárverezték a háború kezdete után nem sokkal, még az év májusában. A londoni Christie's aukciósház árverésén 90 ezer fontért (átszámítva 40 millió forintért) adták el a ruhadarabot.

A ruhát 50 ezer fontos kikiáltási áron hirdették meg, és még Boris Johnson brit miniszterelnök isarra buzdított, hogy licitáljanak az emberek.

A TELJES BEFOLYÓ ÖSSZEGET UKRAJNÁBAN HUMANITÁRIUS SEGÉLYKÉNT HASZNÁLták fel.

Zelenszkij ezt a kabátot viselte többek közt akkor is, amikor Boris Johnsont fogadta.

