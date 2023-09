Zelenszkij: Terroristáknak nincs joguk nukleáris fegyvert tartani

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is felszólalt szeptember 19-én New Yorkban, a 78. ENSZ-közgyűlésen. Beszélt a globális élelmiszerhiányról, az energiaválságról, az ukrajnai gyermekrablásokról, a nukleáris háborúról és egy közelgő, általa szervezett békecsúcsról is.