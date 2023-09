Szijjártó Péter szerint nincs igaza az EU-nak és Amerikának

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vesz a jelenleg is zajló egyhetes ENSZ-közgyűlésen New Yorkban. Az M1-nek videóinterjút adó miniszter a háborúval kapcsolatos magyar álláspont nemzetközi megítéléséről, a globális problémákról és a migrációról is beszélt.