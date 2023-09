Filmsztárként folytathatja a korábbi finn miniszterelnök, Sanna Marin?

Sanna Marin volt finn miniszterelnök leszerződött a Range Media Partners tehetséggondozó céggel. A világ legfiatalabb miniszterelnökeként berobbanó Marint több kritika is érte, mert bulizott, míg hivatalban volt, pedig a járvány és a háború idején vezette Finnországot.

A cég a média és a szórakoztatás területén rejlő lehetőségek feltárásán dolgozik majd a politikussal, beleértve a televíziós, filmes, audio- és márkakapcsolatokat – a Variety közlése szerint. Cikkében a Politico is azzal viccelődött, hogy „filmsztár” lehet az egykori kormányfőből.

Szeptember elején Marin bejelentette, hogy csatlakozni kíván a Tony Blair Institute for Global Change-hez. A londoni székhelyű nonprofit szervezetet a volt brit miniszterelnök, Blair vezeti, Marin pedig stratégiai tanácsokat fog adni országoknak, kormányoknak és vezetőknek olyan politikai kérdésekben, mint a technológia, az éghajlat és a nemek közötti egyenlőség. Marint a Harry Walker ügynökség is képviseli, de nem tudni, mi lesz ezzel a feladattal.

Marin népszerű volt országában, próbált a választók felé nyitott, elérhető politikusnak tűnni: a fiatal politikust fotózták már fesztiválon, mindig készségesen állt a sajtó munkatársai rendelkezésére, és korábban azt nyilatkozta, a miniszterelnöki rezidencia, a Kesäranta helyett inkább lakna vidéken, ahol egyébként pártja legtöbb szavazója él.

Sanna Marin miniszterelnöksége alatt Finnország hivatalosan is a NATO tagja lett, pártja kiemelkedően segítette Ukrajnát az oroszok ellen vívott háborújában. A portál szerint Finnország a koronavírus-járvány kezelésében is kiemelkedő volt.

Sanna Marinról miniszterelnöksége alatt több olyan videó is megjelent, ahol bulizás közben látható. Emiatt több politikai ellenfele kritikával illette, a politikus erre válaszul még egy drogtesztet is elvégzett.

Marin szeptember 1-jéig volt hivatalban, amikor lemondott pártelnöki tisztségéről. A miniszterelnöki tisztséget megelőzően 2015 óta tevékenykedett a parlamentben. A progresszív vezetőként dicsért Marin hivatali idejét a koronavírus-járvány, az ukrajnai orosz invázió elítélése és a szén-dioxid-semlegesség melletti elkötelezettsége fémjelezte.

Áprilisban az HBO Max bejelentette első finn eredeti műsorát, a First Five címűt, amelyet Marin és az úttörő női kabinet portréjaként írnak le, amelyet hivatali ideje alatt alakított ki. Emellett több lap is a legbefolyásosabb nők közé választotta.