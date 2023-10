Szerbia meghátrált: visszavonták a katonákat Koszovó közeléből

Mint előzőleg írtuk, a Fehér Ház péntek este felhívta a figyelmet arra, hogy Szerbia jelentős haderőt vont össze a koszovói határ közelében. Koszovó miniszterelnöke a minap már egy lehetséges háborúról beszélt. Németh Ferenc, a Magyar Külügyi Intézet (MKI) munkatársa viszont azt mondta az Indexnek a fejleményekről: Alekszandar Vucsics szerb elnök vélhetően nem akar háborút, „viszont érdeke az instabil helyzet és a status quo fenntartása Észak-Koszovóban”.

Úgy fest, hogy azóta a szerb katonai erőket visszavonták a határ mellől. A The Guardian szerint a szerb elnök mindezt a Financial Timesszal közölte. Alekszandar Vucsics azt mondta: visszavonja a határ közeléből a csapatokat, mert a katonai akció nem vezetne célra a konfliktusban, és ártana Szerbia európai uniós csatlakozási törekvéseinek is.

Szerbia nem akar háborút

– szögezte le a közleményében Vucsics, aki azt is állította, hogy Szerbia a közelmúltban nem növelte a határon lévő katonák számát, jelenleg csak 7500 szerb katona tartózkodik ott, a tervek szerint pedig hamarosan ezt a számot négyezerre csökkentik.

Koszovó a szerb hadsereg visszarendelését követelte

Koszovó még Vucsics közleménye előtt követelte azt, hogy Szerbia vonja vissza a hadseregét a koszovói határ közeléből. Az MTI szerint közölték: külföldi partnereikkel együtt készen állnak megvédeni az ország területi integritását.

Azt állították, hogy a szerb hadsereg három irányból közelítette meg a határt. „Felszólítjuk Alekszandar Vucsics elnököt és a szerbiai intézményeket, hogy azonnal hívjanak vissza minden egységet a Koszovóval közös határról”.

A The Guardian szerint a koszovói kormányzat egy tisztviselője is megerősítette azt, hogy Szerbia visszavonta csapatait és harceszközeit szombaton. Állítása szerint a szerbek azokat az egységeket vonták vissza, amelyeket az utóbbi 5 napban odavezényeltek. Azok az egységek viszont, amelyek állandó jelleggel a térségben állomásoznak, továbbra is ott maradtak.