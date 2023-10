Vlagyimir Putyint arról az új orosz történelemtankönyvről kérdezték a Valdaj nemzetközi vitakör plenáris ülésén, amelyben fasiszta lázadásnak állítják be az 1956-os magyar forradalmat. Az orosz elnök elismerte, hogy nem olvasta a könyvet, de szerinte „semmi értelme nem volt ott tartani az orosz csapatokat”.

Mint megírtuk, Vlagyimir Putyin csütörtökön a Valdaj nemzetközi vitakör plenáris ülésén szólalt fel, ahol többek között arról beszélt, hogy Oroszország egy új világrend megteremtésén dolgozik. Az oroszok elnök a beszédét követően a közönség soraiból érkező kérdésekre válaszolt, ahonnan a nagy botrány kavaró, új orosz történelemtankönyvvel kapcsolatos kérdés is érkezett – derült ki az mk.ru tudósításából.

Ezzel kapcsolatban az orosz elnök bevallotta, hogy nem olvasta a könyvet, de szerinte az 1956-os forradalom a magyar vezetés hibái miatt történt. Meggyőződése, hogy nincs értelme a csapatokat arra használni, hogy „az emberekben lévő belső tendenciákat elnyomják, hogy elérjék azokat a célokat, amelyeket ők maguk tartanak elsődlegesnek”.

Semmi értelme nem volt ott tartani a csapatokat, ha az adott országok népei nem akarták, hogy a területükön legyenek. De hogy ez hogyan történt, az természetesen sok kérdést vet fel. Csapataink tiszta terepen, családjaikkal együtt távoztak. Nem voltak jogi következmények sem

– fogalmazott Putyin.

Az orosz elnök hasonló véleménnyel volt a kérdésről, amikor a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén arról kérdezték, hogy Oroszországot gyarmatosító hatalomnak tekintik-e, amiért Moszkva 1956-ban Budapestre, 1968-ban pedig Prágába küldött tankokat.

Vlagyimir Putyin akkor úgy fogalmazott, hogy a Szovjetunió annak idején hibát követett el, és meglátása szerint nem helyes olyan külpolitikai lépéseket tenni, amelyek sértik más népek érdekeit.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, szeptemberből a 17 éves orosz diákok az új történelemtankönyvükből azt tanulják, hogy lázadó radikálisok, a fasiszta Magyarország volt katonái fogtak fegyvert 1956-ban, akik rengeteg gyilkosságot követtek el, még a sorkatonák is brutális mészárlások áldozatai lettek.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a tanácsadóját, Vlagyimir Megyinszkijt bízta meg az új 11. osztályos történelemtankönyv megírásával, amely csaknem száz oldalban foglalkozik Putyin hatalomban eltöltött éveivel. De az ukrajnai „különleges katonai műveletről” is legalább 18 oldalon át ír.

Magyarország vitázni sem hajlandó a kérdésről

A könyv híre nagy port kavart Magyarországon, több ellenzéki párt is felszólalt ellene, és Szijjártó Pétert is felszólították, hogy kéresse be a hivatalába Oroszország budapesti nagykövetét. Az orosz nagykövetség azonban cáfolta, hogy ilyen állításokat fogalmaztak volna meg a könyvben.

A külgazdasági és külügyminiszter viszont később azt mondta, vannak olyan kérdések, amelyekről a kormány még csak vitázni sem hajlandó.

Magyarország történelmét, a magyar embereket, a magyar emberek szabadságvágyát mindenkinek tiszteletben kell tartania. 1956, az akkori forradalom a magyar történelem egyik legdicsőbb pillanata, amikor a magyar emberek a szabadságuk, az ország szuverenitása érdekében az életüket is odaadták

– jelentette ki.

„Tehát erről a kérdésről még csak vitázni sem vagyunk hajlandók (...) Minden magyar ember, aki akkor kiállt Magyarország szabadságáért, hős. Minden ezzel ellentétes minősítgetést kikérünk magunknak, visszautasítunk” – közölte.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, csütörtöki élő hírfolyamunkat itt találja.