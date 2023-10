Mostantól mindenki láthatja, hogyan gyilkolnak az orosz–ukrán háborúban

A háborúban egyre nagyobb szerepet kapnak azok a drónok, amelyeket kezelőjük a rajtuk lévő kamera segítségével valós időben irányíthat. Az ezekkel készült felvételek a közösségi médiát is ellepik, így az ellenség moráljára is nagy csapást jelenthetnek.

Az ukrán megfigyelő drón „szeme” vonzó prédát pillantott meg: nyolc orosz katonát, aki egy megerősített, jól álcázott árokba bújt be. Néhány kilométerrel arrébb egy elsötétített lövészárokban a 47. Különleges Gépesített Dandár csapásmérő drónszázadának ukrán katonái munkához láttak. Egy pilóta megfeszítette kézzel épített gépének műanyag lapátjait, egy bombát csatolt a hasára, és felemelte azt – írja helyszíni riportjában a The Washington Post.

A Sapsan hívójelű operátor egy speciális szemüveg segítségével vezette a drónt a dél-ukrajnai harcmezőn, amint az a célpont felé siklott. Ukrajnában jelenleg az ilyen, egy személy által irányítható (FPV-) eszközök jelentik a drónhadsereg gerincét. Ezek gyors, jól manőverezhető és viszonylag olcsó eszközök, amelyeket egy olyan operátor vezet, aki egy fejhallgatót visel, és valós időben nézi a képet, amelyet a drónra felszerelt kamera közvetít.

A katonák szerint a nyugati tüzérségi lövedékek és precíziós fegyverek hiánya miatt keletkezett űrt töltik be, és mivel képesek nehezebb robbanóanyagok hordozására, egyes egységeknél ezeket részesítik előnyben a harckocsik megsemmisítésében, ugyanis lehetővé teszik irányítóik számára, hogy tűpontossággal találják el azok gyenge pontjait, például a motort és a lánctalpakat.

Bárki láthatja a katonák életének utolsó pillanatait

Az ukrajnai konfliktus a világ első teljes körű drónháborúja, és az FPV-drónok, amelyeket az év elején használtak először jelentős számban, új szintre emelik ezt. Bár nehezebb reptetni őket, mint más, lőszert ledobó drónokat, az orosz és ukrán katonák flottákat mozgósítanak belőlük.

Az FPV-kamerák ráadásul olyan képeket készítenek, amelyek virálissá válnak: rögzítik az áldozattá vált katonák életének utolsó másodperceit és a lángba borult harceszközöket. A felvételek VHS-re emlékeztető, rossz felbontású videóberendezésekkel készülnek – a katonák szerint ez azért előnyös, mert az analóg jel jobban ellenáll az elektronikus zavarásnak, mint a digitális felvételek.

Ráadásul ezeket a videókat, amelyek valós voltát geolokációs adatokkal is könnyű ellenőrizni, az ukránok előszeretettel és, valljuk be, nagyon ügyesen és hatásosan használják kommunikációs célokra, aminek jelentőségét háborús helyzetben, főleg, ha az adott fél ennyire függ attól, hogy a neki katonai segítséget nyújtók számára eredményeket mutasson fel, nem lehet túlbecsülni. Ukrajna hatalmas mennyiségű ilyen képsort tölt fel X- (leánykori nevén Twitter-) és YouTube-csatornákra – mint az a jelen cikkbe beágyazott anyagokból is látható.

Ily módon a drónfelvételek a pszichológiai hadviselésben és a médiában egyaránt soha nem látott szerepet kapnak.

Talán a legfontosabb Ukrajna Oroszország – egy sokkal nagyobb és jobban felfegyverzett ellenség – elleni aszimmetrikus harcában, hogy az FPV-drónok olcsók. Kézzel, néhány száz dolláros anyagköltséggel készítik őket, és milliós felszereléseket semmisíthetnek meg velük.

Ez egy forradalom a tekintetben, hogy ezt a precíziós irányított képességet hétköznapi emberek kezébe adják, a megsemmisített célpont költségének töredékéért. Az FPV-drónok nagyon pontosan csapnak le, ami korábban a nagyon drága, nagy pontosságú irányított fegyverek területe volt. Most pedig ezt megteszi egy 400 dolláros drón, amelyet egy tinédzser irányít

– mondta Samuel Bendett, a Center for Naval Analyses, egy olyan politikai intézet drónszakértője, amelynek székhelye a Vermont állambeli Arlingtonban van, amely a Pentagonnak is helyet ad.

Bendett az FPV-drónok használatát a Csillagok háborúja ikonikus jelenetéhez hasonlította, amikor Luke Skywalker egy protontorpedót lő ki a Halálcsillag egyik hőkivezető nyílásába, hogy elpusztítsa azt.

Pont ez az, amit most látunk megtörténni

– fogalmazott.

Szellemek a gépben

Az orosz egységek ugyanúgy működtetnek FPV-drónokat, de Moszkva, úgy tűnik, nagyobb készletekkel rendelkezik – mondta a 80. különleges rohamdandár egyik századparancsnok-helyettese, Swift hívójellel. A dandár nemrég segített felszabadítani a Bahmut melletti Klicsijivkát. Az orosz csapatok kisebb célpontokat találnak el, vagy egyszerre két drónt vetnek be, ami nagyobb készletekre utal.

Az FPV-drónok elleni védekezés nehéz – mondta Swift. Az elektronikus zavarás vagy a járművek és árkok fölé feszített hálók segítenek, de az oroszok ismerik és használják ugyanezeket a módszereket.

Olyan ez, mint egy sakkjátszma. Pusztán a mennyiséget tekintve ők vannak előnyben

– fogalmazott.

Ukrajna vezetői azt mondták, hogy többet akarnak tenni. Az FPV-drónok „mesterlövészi szintű pontosságot” mutatnak – mondta Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettes, aki az ország 2600 drónpilótájának kiképzésén dolgozó programot vezeti.

Egy FPV-csata bizarr módon játszódhat le. Mivel az analóg jelek nincsenek titkosítva, a pilóták gyakran elfogják más drónok jelét, látva annak videóját, mintha szellemek lennének egymás gépeiben. Egy esetben egy ukrán pilóta elfogta egy orosz FPV-drón adását, leolvasta a terepviszonyokat, és figyelmeztette a veszélyben lévő katonákat. Ők fedezékbe tudtak vonulni – mondta Sapsan.

Az orosz katonák a közösségi médiában arról panaszkodtak, hogy az ukrán FPV-drónok megnehezítik a mozgást, és újradefiniálták, hogy a fronttól milyen messze tekinthető a terület biztonságosnak – mondta Bendett. Véleménye szerint

a rettegés dinamikáját az táplálja, hogy mindkét fél feltölt videókat a sikeres csapásokról.

Ahogy fogalmazott, szinte soha nem lehet tudni, honnan jön egy FPV-drón. Ez egy óriási pszichológiai hatás.

És mindennek van egy – még mindig nem teljesen megértett – hatása a drónok üzemeltetőire nézve is. Mit tesz a távolról történő gyilkolás aktusa valakivel, aki messze van az eseményektől, de mégis ő követ el erőszakos pusztítást? Sapsan elvetette az erkölcsi dilemma gondolatát. Ő úgy látja, hogy a munkája az ukránok megmentése.

Nincsenek érzelmek. Nincs együttérzés. Ha nem lenne világos, hogy miért harcolunk, mint például a vietnámi és az afganisztáni háborúkban, akkor nyilván éreznék szorongást és fájdalmat. De itt minden világos. Nem bánom, amit teszek

– mondta.

A technológia mindig a háborúban fejlődik

Nemrégiben, egy reggeli órán, Csasziv Jarban az „A” központ kezelői második világháborús páncéltörő bombákkal felfegyverzett FPV-drónokkal két parkoló orosz katonai járművet is megsemmisítettek.

Emellett egy drónt egy bahmuti toronyház ablakába is berepítettek, miután orosz katonákat – valószínűleg szintén drónkezelőket – láttak, mikor azok elhúzták a függönyöket. Egy másik megfigyelő drón rögzítette a keletkezett robbanásokat – írja helyszíni riportjában Jaroslav Trosimov, a The Wall Street Journal nemzetközi haditudósítója.

A legénység egyik tagja magát a drónt vezette, egy másik a kamerát irányította és fókuszálta, célpontokat keresve, a harmadik pedig a laptopját használta, hogy más forrásokból származó hírszerzési adatokat fogadjon.

A GPS-jel orosz zavarása – ami egyre nagyobb problémát jelent a nyugati gyártású fegyverek, például a HIMARS rakéták, precíziós lövedékek és irányított bombák számára – miatt a pilótának vizuálisan kellett vezetnie a drónt, egy műholdas térképet használva és összehasonlítva azt a kameraképekkel.

A célpont egy orosz, 152 milliméteres önjáró tüzérségi löveg volt Robotinétól délnyugatra, amelyet a nap folyamán korábban észleltek, és amelyet a tüzérség kazettás lövedékekkel talált el, és ezzel tönkretették a lánctalpát.

Ahogy megtalálták a célpontot, a legénység riasztotta a közelben lévő, ukrán gyártmányú szárnyas robbanó drónt üzemeltető kollégákat, ezt a drónt mintegy 40 ezer dolláros költséggel érdemesnek találták arra, hogy egy sokkal értékesebb tüzérségi eszköz felrobbantására használják.

Ha hagyjuk ott állni az ágyút, az oroszok a sötétség leple alatt egyszerűen elvontatják, és könnyen megjavítják. Megtaláljuk a célpontot, és aztán mi magunk is megsemmisíthetjük anélkül, hogy bármit is kérnénk a tüzérségünktől

– mondta a pilóta, aki a Banderas hívójelet használja.

Míg a drónok azóta játszanak kiemelkedő szerepet Ukrajnában, hogy Oroszország 2022 februárjában megkezdte teljes körű invázióját, mind a pilóta nélküli repülőgépek száma, mind a hatékonyságuk jelentősen megnőtt, Moszkva gyorsan felzárkózott, és néha felülmúlta Ukrajna képességeit.

A hazai fejlesztésű és importált drónok új típusai folyamatosan érik el a harcteret – beleértve a haditengerészeti drónokat, amelyeket Ukrajna sikeresen használt Oroszország fekete-tengeri flottájának megrongálására. A parancsnokok szerint sok, alig néhány hónappal korábban még hatékony drón gyorsan elavulttá vált, és fejleszteni kell őket, hogy legyőzzék az ellenség zavarását.

Semmi sem állandó. A technológia mindig a háborúban fejlődik. Minden hadművelet más és más, és ha ugyanazt ismételnénk meg, annak nem lenne értelme, mert az ellenségnek már van rá ellenszere

– mondta egy interjúban az ukrán haditengerészet parancsnoka, Olekszij Nejzpapa altengernagy.

(Borítókép: Paula Bronstein / Getty Images)