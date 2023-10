Az ukrán fegyveres erők továbbra is képesek voltak előrenyomulni déli irányban, súlyos károkat okozva az orosz csapatoknak – számolt be a Tavrija hadműveleti-stratégiai csoport parancsnoka, Alekszandr Tarnavszkij tábornok a Telegramon szombaton. Hozzátette: a felelősségi körébe tartozó területen továbbra is feszült a helyzet, és folytatódnak az összecsapások.

A tábornok megjegyezte, hogy az ellenség veszteségei jelentősen nőttek; az ukránoknak 338 katonát és 52 egységnyi katonai felszerelést sikerült elpusztítaniuk, köztük hét tankot is.

Az oroszok összesen 14 légi és 782 tüzérségi támadást hajtottak végre szombaton, és 22 harci összecsapásra került sor – idézi a tábornok jelentését a Telegraf ukrán hírügynökség.