Az Institute for the Study of War (ISW) washingtoni székhelyű kutatóintézet elemzői úgy vélik, Oroszország arra használja a Hamász Izrael elleni támadását, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat még kevesebb támogatást küldjön Ukrajnának.

Mint írták, Putyin a Hamász támadása után azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy az ország elhanyagolja a közel-keleti konfliktusokat, hogy inkább Ukrajnának segítsen.

Mint írtuk, Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz biztonsági szolgálat helyettes vezetője az X-en szombaton arról írt, hogy az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek rendezniük kell a palesztin–izraeli konfliktust, és nem Oroszország ügyeibe kéne beleavatkozniuk.

