Izrael nagyon nehéz helyzetben van, csak rossz és rosszabb döntések lehetségesek

Rakéták tömegét lőtték Izrael déli és középső részére a Gázai övezetből szombat reggel, miközben fegyveresek hatoltak be több izraeli településre – írtuk szombati cikkünkben. Izrael válaszcsapásokkal reagált, Benjámín Netanjáhú miniszterelnök véres és hosszú háborúról beszélt.

Demkó Attila geopolitikai szakértő a közösségi oldalán arról írt, hogy Izrael már több Merkavát, M113-ast, Humvee-t és egyéb eszközt is veszített, miközben szerinte a halálos áldozatok száma már ebben az első szakaszban el fogja érni a Hat napos háború áldozatait, és akkor százezres egyiptomi és szír haderővel harcoltak.

Ez 1000 körüli izraeli halottat jelent, úgy hogy a Hezbollah még csak pislantott egyet. Rengeteg a palesztin civil áldozat is, a Hamaszosokon túl - de ott sokkal nagyobb a veszteség-tolerancia. Izrael viszont nem szokott ilyen pusztításhoz hozzá saját területén

– fogalmazott Demkó Attila.

Úgy véli, Izrael szemszögéből nézve egy nagyon nehéz helyzet van, amelyben csak rossz és rosszabb döntések lehetségesek. Elmondása szerint két fő lehetőség van:

Szerinte Netanjahunak ez egyszerre rendkívül rossz, de van ezért van egy „ásza”. Mint írta, az izrareliek Ariel Sharon döntésére 2005-ben vonultak ki Gázából és egyedül Netanjahu mondta, hogy nem szabad kijönni, mert terrorfészek lesz belőle. Az is lett – tette hozzá.

Erre kell most mindent alapoznia politikai értelemben, mert ha ez a háború most lemegy, akkor fel fog merülni az ő politikai felelőssége is abban, hogy miképp törhettek át akadálytalanul, előrejelzés nélkül az állítólag hermetikusan zárt falon a hamaszosok, érte teljes meglepetésként a határ izraeli oldalán a biztonsági erőket (a képeken látszik, hogy a körleteikben lőtték agyon sokukat), hogy foglalhattak el tucatnyi települést és hogy nem tudtak órákon át érdemben reagálni