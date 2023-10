A volt miniszterelnök bemondta, miért lenne katasztrófa Putyinnak az atomfegyver bevetése

„Vlagyimir Putyin nem fog atomfegyvert bevetni, mivel ezzel megfosztaná Oroszországot Kína támogatásától, és aláásná az oroszok maradék bizalmát az agresszor iránt” – jelentette ki Boris Johnson volt brit miniszterelnök az NV-nek adott interjújában.

Ez katasztrófa lenne Oroszország számára. Katasztrófa Putyin reményei számára, hogy meg tudja tartani Kína, és az indiaiak támogatását. Azok az országok, amelyek most szimpatizálnak vele, azonnal elidegenednének tőle. És úgy gondolom, hogy maguk az oroszok is rendkívül megijednének, ha Putyin atomfegyvereket vetne be, mert félnének az Oroszország elleni megtorlástól