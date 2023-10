Izrael azt állítja, hogy visszavette az ellenőrzést a Gáza körüli települések felett

Rakéták tömegét lőtték Izrael déli és középső részére a Gázai övezetből szombat reggel, fegyveres terroristák tucatjai hatoltak be izraeli településekre. Izrael válaszcsapásokkal reagált, a halottak száma folyamatosan emelkedik az övezetben, a BBC jelentése szerint több mint 1100 ember halt meg mindkét oldalon az elmúlt 48 órában.

A Haárec című izraeli újság információja szerint több mint 130 civilt és izraeli katonát továbbra is túszként tartanak fogva Gázában.

A nagyszabású támadásban az Iszlám Dzsihád is részt vett. Mindkét szervezetet számos ország terrorszervezetként tartja számon. Irán azonban tagadja, hogy köze lenne a támadáshoz. „Határozottan kiállunk Palesztina mellett, azonban nem veszünk részt a palesztin válaszlépésekben, mivel azokat kizárólag maga Palesztina hozza meg” – közölte Irán ENSZ-képviselete.

Izrael miniszterelnöke, Benjámín Netanjáhú a szombat reggeli támadás után azt mondta, hogy Izrael háborúban áll. A kormányfő szerint hosszú és véres háború elé néz Izrael, de végül övék lesz a győzelem.

Az Egyesült Államok repülőgép-hordozója Izrael közelében tűnt fel, Washington pedig közölte, hogy további fegyvereket szállít a zsidó államnak – ezt a lépést a Hamász „agressziónak” minősítette.

A legfrissebb adatok szerint legalább négy amerikai állampolgár meghalt a Hamász-támadásokban.

A geopolitikai bizonytalanság hatására hordónként több mint 4 dollárral ugrottak meg az olajárak Ázsiában hétfő reggel.

Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar légierő két repülőgépe 325 embert menekített ki Izraelből.

Az Izraelt ért szombati rakétatámadások miatt a Wizz Air felfüggesztette Tel-Avivba tartó és onnan érkező járatait.

Vasárnap éjszaka Izrael több mint 500 célpontra mért csapást a Gázai övezetben.

A katonai szóvivő elmondta, hogy még lehetnek bujkáló fegyveresek, de fokozatosan átfésülik a térséget, és teljesen megtisztítják a terroristáktól a terepet.

Kitért arra is, hogy soha nem jelentkeztek még annyian katonai szolgálatra az izraeli hadseregben, mint most; példátlan módon negyvennyolc óra alatt háromszázezer tartalékost mozgósított az izraeli hadsereg. A megjelentek aránya számos helyen jóval meghaladta a száz százalékot; sokan olyanok is jelentkeztek szolgálatra, akiket nem hívtak be, írja az MTI.

Ostrom alatt áll Gáza

A BBC tudósítása szerint Joav Gallant, Izrael védelmi minisztere elrendelte a Gázai övezet teljes ostromát.

„Nem lesz áram, nincs élelmiszer, nincs üzemanyag, minden le van zárva. Vadállat módjára viselkedő emberekkel harcolunk, és ennek megfelelően járunk el” – mondta a tárcavezető.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) pedig arról számolt be, hogy felkutatták és megölték Yahya Sinvart, a Gázai övezetet irányító Hamász terrorszervezet vezetőjét, írja a The Times of Israel.

„Yahya Sinvar, a hadjárat parancsnoka meghalt” – közölte az IDF.

A védelmi erők hangsúlyozták, hogy „a Hamász katonai és politikai vezetése sebezhető és halálra van ítélve”.

Két nap alatt 300 ezer tartalékost mozgósított az izraeli hadsereg

Daniel Hagari elmondása szerint soha nem jelentkeztek még annyian katonai szolgálatra az izraeli hadseregbe, mint most; példátlan módon negyvennyolc óra alatt háromszázezer tartalékost mozgósított az izraeli haderő. A megjelentek aránya számos helyen jóval meghaladta a száz százalékot; sokan olyanok is jelentkeztek szolgálatra, akiket nem hívtak be.

Hangsúlyozta, hogy nincs hiány katonai felszerelésből és élelmiszerből, mindenkit el tudnak látni, bár néha késnek az újabb szállítmányok. A szóvivő közölte, hogy hétfőtől a hadsereg védekezésből támadásba ment át.

A határon lévő huszonnégy izraeli településből tizenötöt már evakuáltak, és kedden folytatják a többi kiürítését is. A még ki nem telepített civilektől azt kérik, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Szderót kiürítését jelenleg nem tervezik. Hétfőn ott is tűzharc volt a városi uszodánál, öt palesztin fegyverest lőttek agyon.

Hagari elmondta, hogy hétfőn az izraeli kommandósok tűzharcban megöltek három terroristát a Saár Hanegev nevű településen. Beri kibucban is végeztek egy behatolóval, Holitban és Szufában öt palesztin merénylőt, Alumimban pedig négyet öltek meg.

Továbbra is több, mint húsz helyen rés van a gázai határon. Ezeken a pontokon a határzárat harckocsik fogják biztosítani harci helikopterek és drónok támogatásával, írja az MTI.

Az Indexnek egy Izraelben élő, magyar származású nő elmondta, hogy óriási a fejetlenség és a káosz, és mindenki a hozzátartozóját keresi. Beszámolója szerint többen akkor haltak meg, amikor az óvóhelyen tartózkodtak, és a Hamász terroristái egyszerűen rájuk gyújtották a saját házukat.

(Borítókép: Mentés a Gázai övezetben egy izraeli támadás után 2023. október 9-én. Fotó: Said Khatib / AFP)