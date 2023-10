„Rengeteg a halott a környékünkről” – nyilatkoztak az Izraelben élő magyarok

Izraelben napok óta háború van, amely a magyarokat is érinti. Korábban egy magyar házaspár – akik turistaként jártak ott – már beszélt arról a Tényeknek, hogy mit éltek át.

A Szabad Európa most az Izraelben élő magyarokkal készített interjút. A gázai határtól alig pár kilométerre fekvő Száád kibucban élő Aser elmondta: reggel fél hétkor, nem sokkal a felkelése után hallotta meg az első robbanásokat.

Nem sokkal később már tudta, hogy ez valami súlyosabb lesz egy rakétatámadásnál, így utasított mindenkit, hogy ne csak a bunkerszobába menjenek le, hanem zárjanak be minden ajtót-ablakot, húzzák le a redőnyöket.

Hamarosan elkezdtek megérkezni hozzájuk a közeli Reim kibuc külterületén rendezett zenei fesztivál túlélői, akiket ezután a kibuc készenléti szolgálata igyekezett biztonságos helyre terelni. Egy másik Gáza közeli kibucban, Karmiában élő lakos, Dóra is hasonló élményről számolt be.

Egy évben egyszer kint alszunk sátorokban a kibuc közepén, egy parkban. Én otthon aludtam, a gyerekek a sátorban az apjukkal. Reggel fél 7-kor hallottam először a robbanásokat, aztán jött a riasztás. Felkaptam egy cipőt, és azonnal rohantam a sátrakhoz, miközben a rakéták továbbszálltak a fejem fölött

– mondta, hozzátéve: a gyerekeit végül két külön bunkerben találta meg, és a folyamatos bombázásból ők is tudták, hogy ez nem a szokványos támadás lesz.

Mindketten arról számoltak be, hogy csak nehezen, sokórányi várakozás után tudták biztonságban elhagyni a kibucot, és az úton már több holttestet is láttak. Dóra arról is beszélt, hogy nagyon sok időbe fog telni, mire feldolgozzák a történteket, különösen a gyerekek.

Most próbáljuk inkább elterelni a figyelmüket [...] Pedig rengeteg a halott a környékünkről, az ő iskolájukból – köztük gyerekek, az osztálytársaik is, de ezt még nem mondtuk el nekik. Még mi sem tudjuk felfogni, ami történt

– fogalmazott.

Éljenzik a történteket

De nemcsak a Gázánál, hanem az Izrael távolabbi részein élők is azt mondták, hogy robbanással kezdődött a szombatjuk. Egy Haifában, a libanoni határtól nem messze élő nő, Gabriella azt mondta, hogy a közelükben élő arabok az utcákon meg éljenzik a történéseket, és félnek attól, hogy ők is megmozdulhatnak.

A párom tegnap este már nem merte levinni a kutyát sem, csak hajnalban, világosban, mert hallotta, hogy járkálnak az utcán is, és ugyanígy éljeneznek meg randalíroznak. A kérdés az, hogy forrósodik-e még a helyzet

– mondta, utalva arra, hogy ha a Hezbollah is csatlakozik a Hamászhoz, akkor felforrósodhat a helyzet abban a térségben is.

Mint mondták, nagy kérdés az is, hogy mi lesz azokkal a túszokkal, akiket a Gázai övezetbe hurcol a Hamász, de legfeljebb csak imádkozni tudnak értük. Arról is beszéltek, hogy a helyiek nem értik: a Hamász miként hajthatta végre ezt az akciót. Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő – aki egykor katonai attaséként is szolgált Izraelben – azt mondta, hogy taktikailag bravúrt hajtottak végre a palesztinok.

„Figyelembe vették, hogy a jom kippuri háborúnak most van az ötvenedik évfordulója. Szombaton hajtották végre a támadást, sabbatkor. Ilyenkor az emberek elmennek szabadságra, rokonlátogatásra, a tengerpartra. A palesztinok úgy gondolták, hogy most kell támadni, amikor a legszentebb ünnepük van. Nem volt véletlen, hogy gyakorlatilag a földön, a vízen és a levegőben egyszerre támadtak. Ez egy összehangolt akció volt” – magyarázta a Szabad Európának, hozzátéve, hogy az izraeli belpolitikai helyzet is kedvezett a terroristáknak, mivel most a kormányban olyan ortodox, szélsőséges vallási vezetők vannak, akik hallani sem akarnak arról, hogy a palesztinokkal tárgyaljanak vagy jogokat adjanak nekik.

A hírszerzés szempontjából hasonló a helyzet, mint ötven éve. Csak a jom kippuri háborút hadseregek vívták, ez meg pogrom volt. Barbár, emberiség elleni bűncselekmények sorozata. A kibucban dolgozó boltos és családja Kfar Azában élt. Az egész családot meggyilkolták. Ez volt az izraeli 9/11

– mondta az eseményekről Aser, aki szerint ilyen szintű tömeggyilkosság nem történt még Izrael történetében.

Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő mindeközben arról beszélt a Szabad Európának: bár Izrael kijelentette, hogy a Hamász teljes megsemmisítése a cél, azonban kétséges, hogy ez mennyire megvalósítható.

A Hamászt nem lehet megsemmisíteni. Ez nem csak egy katonai szervezet, egy szociális, egészségügyi szervezet. Mi az, hogy megsemmisítés? Ha Gázavárost lerombolják, megsemmisül a Hamász? Nem. A Hamászt elnyomni akkor lehet, ha megszállva tartják a Gázai övezetet. Ez viszont egy másfajta terrorizmus megjelenését indikálja majd

– fejtette ki, hozzátéve, hogy a másik fontos következménye az utóbbi napoknak az, hogy „Izrael legyőzhetetlenségének mítosza megdőlt. Izrael állam lényege, hogy ez az a hely, ahol nem lehet zsidókat gyilkolni. Ez nem rövid távú vereség, ezt évtizedekbe telt felépíteni, és nagyon nehéz lesz helyreállítani.”

Megjegyezte azt is, hogy bár a Magyarországon élők ugyan azt érezhetik, hogy őket nem érintik közvetlenül az izraeli események, de ez nem teljesen van így.

„A Közel-Kelet közel van, tessék ránézni a térképre. Az olaj ára máris felment. Aki azt gondolja, hogy ez nem érint bennünket közvetlenül, az menjen el az általános iskola második osztályába. Nincs olyan esemény a világban, ami valamilyen mértékben nem érint minket, de ez a »nagyon érint minket« kategória” – mondta erről.

(Borítókép: AHMAD GHARABLI / AFP)