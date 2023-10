Fordulat történt a szlovák kormányalakítással kapcsolatban

Robert Ficót múlt hétfőn bízta meg a kormányalakítási tárgyalások megkezdésével Zuzana Caputová államfő.

A választásokon második helyre befutott Progresszív Szlovákia (PS) több ajánlatot is tett, és még a miniszterelnöki posztot is felkínálta Peter Pellegrini pártjának, hogy átcsábítsa egy általuk felállítani kívánt liberális nagykoalícióba, de Pellegrini most már csak a Smerrel és az SNS-szel tárgyal – adta hírül az MTI.

Peter Pellegrini korábbi miniszterelnök, akinek pártja, a Hang, az Irányból történt kiválással jött létre, mostani bejelentését a párt elnökségének kedden hozott egyöntetű döntésével, választási prioritásaik megvalósításának szükségességével, valamint egy stabil kormányzat létrehozásának fontosságával indokolta.

A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint ugyanakkor Pellegrini a döntés bejelentését követően megerősítette azon korábbi kijelentését, hogy az új kormányban „nem kellene, hogy együtt üljön két korábbi miniszterelnök.”

Adott esetben ez azt jelentené, hogy vagy Peter Pellegrini, vagy Robert Fico nem lenne része a kabinetnek.

Fölényes győzelem

A múlt héten tartott előrehozott parlamenti választásokat Robert Fico pártja, az Irány (Smer-SD) nyerte, a leadott szavazatok 22,9 százalékát megszerezve, ami 42 parlamenti mandátumot jelent számukra. Peter Pellegrini pártjának 27 mandátumot sikerült szerezni, a Szlovák Nemzeti Pártnak pedig 10 képviselői helyet, ami azt jelenti, hogy a Smer-Hlas-SNS hármaskoalíciónak, ha létrejön, 79 képviselője lesz a 150 fős pozsonyi törvényhozásban.

A pozsonyi törvényhozásba 68,5 százalékos választási részvétel mellett összesen 7 párt, mozgalom és koalíció jutott be, az Irány, az SNS és a Hang mellett a PS, az Igor Matovic volt miniszterelnök vezette Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) mozgalom és társai által alkotott koalíció, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) és a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS).

Az új összetételű parlamentnek 30 napon belül kell összeülnie.