Megtalálta új munkahelyét Ujhelyi István

Ujhelyi István, az Európai Parlament tagja a nyáron jelentette be, hogy felhagy a politikai karrierjével, nem indul a jövő évi EP-választáson. Most egy Facebook-bejegyzésben közölte, megvan az új munkahelye is. A politikus a továbbiakban egy kínai gazdasági kamaránál dolgozik mandátumának lejárta után.