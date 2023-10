A brüsszeli eset megmutatja, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet továbbra is képes támadásokat végrehajtani, és nemcsak a Közel-Keleten, hanem Európában is vannak alvó sejtjeik – nyilatkozta a belga fővárosban történt terrortámadással kapcsolatban Tárik Meszár, az Eurázsia Központ és a Migrációkutató Intézet kutatója az Indexnek. Arra figyelmeztetett, hogy az év végi ünnepek idején a nyugat-európai országok nagyvárosaiban fokozottabb terrorveszély lesz, ami miatt a különböző titkos és biztonsági szolgálatokra is nagyobb nyomás hárul majd.