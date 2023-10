Megrázó nyilatkozatot tett a Hamász által elrabolt lány édesanyja

A Hamász terrorszervezet a Telegramon tett közzé egy videót, amelyben egy izraeli nő, akit a Tribe of Nova zenei fesztiválról hurcoltak el a terroristák, segítségért könyörög. Az elrabolt lány édesanyja a videó megjelenéséig semmit sem tudott a lánya sorsáról.

A Hamász a Telegramra töltött fel egy 60 másodperces videót, melyben Mia Schem, egy elrabolt izraeli nő látható. A francia állampolgársággal is rendelkező nőt Gázában tartják fogva. A lányról készült felvételek egy részét legalább hat nappal ezelőtt vették fel a New York Times elemzése szerint. A 21 éves Schemt a Tribe of Nova zenei fesztiválról rabolták el, ahol a Hamász terroristái 260 embert mészároltak le. A Jerusalem Post szerint a videóban arról beszél, hogy háromórás műtéten esett át Gázában.

Emmanuel Macron visszataszítónak nevezte a videót, Mia Schem feltétel nélküli szabadon bocsátását követelte.

Gyalázatos dolog ártatlan embereket túszul ejteni és ilyen visszataszító módon kiállítani

– fogalmazott, hozzátéve, hogy Franciaország partnereivel együttműködve a Hamász által fogva tartott francia túszok kiszabadításon dolgozik. Az elrabolt nő családjának képviselője megerősítette Schem személyazonosságát. A Hamász legalább 199 izraelit és külföldit ejtett túszul, a terrortámadásnak 1300 áldozata van.

A családja nem tudta, hogy életben van-e, vagy elrabolták

Vasárnap a francia külügyminiszter, Catherine Colonna találkozott Schem és a többi meggyilkolt vagy feltehetően túszul ejtett személy családjával. Az izraeli hadsereg közleményt adott ki, amelyben elárulták, hogy folyamatos kapcsolatban vannak az elrabolt nő családjával. Hozzátették, hogy minden hírszerzési és operatív intézkedést megtesznek a foglyok kiszabadításának érdekében – írja a The Guardian.

A videóban a Hamász humánus szervezetként próbálja feltüntetni magát, miközben csecsemők, nők, gyermekek és idősek meggyilkolásáért és elrablásáért felelős

– áll az izraeli erők közleményében.

Schem a videóban elmondta, hogy Gázában van, kapott gyógyszert, és haza akar menni.

Megsérült, rémültnek tűnik, de legalább életben van

– mondta az elrabolt lány nagynénje az izraeli médiának. „Tegnapig azt sem tudtam, hogy él-e. Azt gondoltam, hogy talán elrabolták. Könyörgök a világnak, hozzák vissza a gyermekemet. Állítsák le a terrort, szabadítsanak ki mindenkit!” – mondta Mia Schem édesanyja.