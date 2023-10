Elemző az Orbán-Putyin találkozóról: Magyarország nem mindig követi a kiszabott narratívákat

A kutató szerint a magyar miniszterelnök és az orosz elnök találkozójának eredményeiről egyelőre korai beszélni, a rendelkezésre álló közlemények alapján a felek kölcsönösen kifejezték a párbeszéd fontosságát, illetve kiemelték a gazdasági együttműködés korábban elért eredményeinek fejlesztését. Konkrét döntésekről, vagy megállapodásokról még nem tudni.

Az Index kérdésére válaszul, hogy miért lehetett fontos ez a találkozó a magyar miniszterelnöknek és az orosz elnöknek, illetve melyek a stratégiai célok a magyar–orosz kapcsolatokban a két ország számára, Seremet Sándor kifejtette:

Oroszország számára igen fontos fenntartani a nemzetközi kapcsolatokat, hiszen az ukrajnai invázió után a Nyugat a szankciós nyomás mellett a Kreml nemzetközi elszigetelésére is törekszik. Az európai kapcsolatok fenntartása, az esetleges találkozók az európai vezetőkkel, így Orbán Viktor miniszterelnökkel is, jól kommunikálható az orosz társadalom felé, mondván, hogy a megnehezedett geopolitikai körülmények ellenére is vannak olyan európai államok, amelyek továbbra is fenntartják a párbeszédet Oroszországgal. Magyarország igyekszik pragmatikus keretek között mozogni, mert az orosz kapcsolatok megszakítása vagy jelentős korlátozása káros hatással lehet a magyar gazdaságra.