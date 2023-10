Vlagyimir Putyin üzent az amerikai elnöknek

Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott beszélgetése alatt „katonai hadműveletnek” nevezte Oroszország Ukrajna elleni háborúját – írja az Ukrajinszka Pravda.

Mint írják, kedden a RIA Novosztyi szinkrontolmácsolással adta le a beszélgetés egy részletét, amelyben Orbán Viktor állítólag „katonai műveletről” beszél – ahogy Oroszország is jellemzi a konfliktust –, nem pedig háborúról. A háttérben halkan magyarul is hallható a katonai művelet kifejezés (bár az, hogy konkrétan milyen kontextusban, nem egyértelmű a videó alapján sem).

A találkozóval az Index is részletesen foglalkozott, és az is kiderült, hogy a magyar kormányfő a békéről is tárgyalt az orosz elnökkel, de nem kapott biztató választ.