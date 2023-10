Putyin a rettegett atomkofferrel jelent meg Kínában

Ritkán látható jelenetnek lehetett szemtanúja a világ szerdán, amikor lefilmezték Vlagyimir Putyint, amint a nukleáris támadás indítását bárhonnan, bármikor lehetővé tevő táskával kísérik az emberei Kínában – írja a Reuters.

Vlagyimir Putyin kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel folytatott pekingi megbeszélése után egy másik tárgyalásra sétált át biztonsági kíséretével, amikor lefilmezték az úgynevezett Cseget-bőrönd társaságában.

„Vannak bizonyos bőröndök, amelyek nélkül Putyin egyetlen utazása sem teljes” – írta a RIA orosz állami hírügynökség a Telegramon megjelent felvételhez.

Mint megírtuk, ezt a nevezetes atomkoffert Putyin orosz elnök 1999. december 31-én vette át a Kremlben, előtte Borisz Jelcint követte a táska mindenhová 1991 és 1999 között. Valószínűleg 1983-ban állt szolgálatba, és nincs más funkciója, mint szükség esetén összekötni az orosz elnököt az orosz stratégiai nukleáris erők parancsnoki és irányítási hálózatával. A Cseget azonban nem tartalmaz nukleáris indítógombot, hanem az indítási parancsokat továbbítja a központi katonai parancsnokságnak.

Bárhová is megy Vlagyimir Putyin, egy tengerésztiszti egyenruhás biztonsági ember viszi utána. Ő az egyetlen katona, akit kizárólag arra képeztek ki, hogy segítsen az elnöknek nukleáris támadás esetén.

Az orosz elnök szerdán a Pekingben tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy azt szeretné, ha Volodimir Zelenszkij visszavonná a személyére vonatkozó, tárgyalásokat tiltó rendeletét.

Most azt halljuk, hogy állítólag készen állnak valamiféle tárgyalásra. Még azok a külpolitikai felelősök is, akik nemrégen még azt mondták, hogy Oroszországot a csatatéren kell legyőzni, most azt mondják, hogy ezeket a problémákat békés tárgyalások útján kell megoldani. Ez egy jó irányba mutató változás. Én ezt dicsérni fogom, de ez még nem elég