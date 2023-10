Egyes szakértői és kommentátori vélemények szerint az, hogy Oroszország és Irán a múltban többször is együttműködtek, már elegendő bizonyíték Moszkva részvételére a közel-keleti harcok előidézésében. A Szabad Európa vezető tudósítójának, Mike Eckelnek interjút adó Hanna Notte, a James Martin Center for Nonproliferation Studies berlini elemzője, a közel-keleti orosz politika szakértője szerint azonban ez nem így van.

A szakértő szerint az tény, hogy Moszkva előnyhöz jut az Ukrajna elleni háborúban Irán támogatásával, mivel drónokat és felszereléseket kapott Teherántól – ebből azonban még nem lehet arra következtetni, hogy Oroszország támogatná a Hamász terrorcselekményeit. Már csak azért sem, mert Moszkva ezzel az Izraellel való ingatag kapcsolatát veszélyeztetné – fejtette ki Notte a Szabad Európának adott telefonos interjúban.

A beszélgetés közben az elemző többek között a következő állításokat tette:

Oroszország és a Hamász kapcsolata régre nyúlik vissza, és volt rá példa, hogy orosz gyártmányú fegyverek kerültek a Hamász kezébe. A szakértő ugyanakkor megjegyzi, hogy soha nem látott arra utaló jelet, hogy Oroszországból közvetlenül nagy mennyiségű fegyverszállítmány érkezett volna.

Notte azzal kapcsolatban is szkeptikus, hogy Oroszország szeretné szorosabbra fűzni viszonyát Iránnal, veszélyeztetve az Izraellel és az Öböl-államokkal fennálló kapcsolatait.

Az ukrajnai háború, a megromlott orosz–nyugati kapcsolatok és a megváltozott orosz–iráni kapcsolat miatt Moszkva lehetővé teszi Irán számára, hogy nagyobb szerepet vállaljon a térségben.

A szakértő megjegyzi, tény és való, hogy az instabilitás, a feszültségek és az erőszak felerősödése a Közel-Keleten előnyös Oroszországnak, mivel ezzel el tudja terelni a Nyugat (főleg az Egyesült Államok) figyelmét Ukrajnáról és a NATO keleti szárnyáról.

Ugyanakkor, ha a jelenlegi konfliktus egy izraeli–iráni konfrontációvá fajulna, Libanont és Szíriát is magával rántva, az sehogyan sem válna Moszkva előnyére. Az oroszoknak ugyanis jelentős haditengerészeti és légi bázisai vannak Szíriában.

Notte véleménye szerint kétségtelenül minőségi változás állt be az orosz–iráni kapcsolatokban, de ettől még Moszkva nem akarja feláldozni az Izraellel és az Öböl-államokkal való kapcsolatait Irán miatt.

Az interjúban az elemző Oroszország és a Hamász történelmi kapcsolatairól is részletesen beszámolt.

Mint arról az Indexen is írtunk, az Izrael és a Gázai övezet között zajló háború valószínűleg tovább fog súlyosbodni – Ian Bremmer politológus szerint–, mivel hamarosan újabb frontok nyílnak meg. A szakértő arra figyelmeztet, hogy Irán közbelépésének komoly globális következményei lesznek, és a konfliktus akár regionális háborúvá is szélesedhet. Libanonból már több támadás is érkezett Izraelbe, miközben a zsidó állam védelmi erői a gázai szárazföldi invázióra készülnek.