Újabb információkat közöltek a gázai kórház felrobbantásáról

A CNN is oknyomozást végzett azzal kapcsolatban, mi okozhatta előző hét kedden a gázai Al-Ahli kórházban történt robbanást.

Az incidensről a palesztin hatóságok azt jelentették, hogy több száz halálos áldozata lehet, de európai és amerikai hírszerzők szerint a tényleges áldozatok száma ennek a töredéke. Az izraeliek szerint az Iszlám Dzsihád rakétájának meghibásodása okozta a tragédiát, a palesztinok pedig azt állították, hogy izraeli légicsapás okozta a robbanást.

Más nemzetközi híroldalak után most a CNN is elvégzett egy alapos elemzést, megkérdezve számos szakértőt is. Mint írták, a robbanás utáni állapotokról többtucatnyi felvétel került fel a közösségi médiába. Ezek alapján, valamint a helyszíni (szabadúszó) fotósuk által készített képek és a műholdas felvételek alapján arra lehet következtetni, hogy valóban egy meghibásodott rakéta okozhatta a tragédiát.

A szakértők a CNN-nek azt mondták, hogy a rakéta vélhetően még a levegőben felrobbant, és egy része a kórház területén csapódott be. A CNN szerint ezt a teóriát erősíti meg az is, ami az al-Dzsazíra élő helyszíni videófelvételén volt látható, ahol feltételezhetően az látszik, hogy egy Gázából kilőtt rakéta villan egyet az égbolton, és pár másodperccel később történik két robbanás Gáza városában. Ugyanakkor a felvételek alapján azt nem tudták biztosra mondani, hogy valóban van kapcsolat a levegőben látható villanás és a földi robbanások közt, hiszen egy levegőben meghibásodott rakéta röppályáját jóformán lehetetlenség kiszámítani.

Szerintem ez történt: a rakéta meghibásodott, és nem egy darabban zuhant le. Valószínűleg már a levegőben darabokra esett valami miatt, és a szerkezetének nagy része a parkolóban [vagyis az Al-Ahli kórház parkolójában – a szerk.] landolt. Akkor a megmaradt üzemanyag begyulladt, begyújtotta az autókat és a kórház területén található üzemanyagot, és ez okozta a nagy robbanást, amit láthattunk

– mondta a CNN-nek egy német rakétaszakértő, Markus Schiller, aki korábban a NATO és az Európai Unió elemzőjeként is dolgozott. Hasonló véleményen volt a többi szakértő is, akik azt is megjegyezték, hogy a robbanás helyszínén látott károk egyáltalán nem izraeli légicsapásra utalnak.

A hírportál arra is kitért, hogy voltak olyan vélemények, amelyek szerint esetleg az izraeli Vaskupola rakétavédelmi rendszer okozhatta a rakéta felrobbanását. A szakértők erről azt mondták a CNN-nek: a felvételek alapján nincs bizonyíték arra, hogy egy másik rakéta fogta volna el a palesztinok által kilőtt támadórakétát Gáza felett, és Izrael (saját közlése szerint) a Vaskupolát nem használja Gáza területén.

Mindezek mellett a CNN is megjegyzi azt, hogy az eddig látott bizonyítékok alapján nem lehet minden kétséget kizáróan kijelenteni, hogy valóban egy meghibásodott rakéta okozta a tragédiát. A helyi fotók egyikén sem láthatóak például a robbanószer maradványai (amelyekre nagy szükség lenne ahhoz, hogy végleg eldőljön a kérdés), és ennek a hiánya jelzésértékű lehet.

Amikor egy lehetséges háborús bűnt vizsgálok, az első dolgom az, hogy megpróbálom megtalálni és azonosítani a fegyver maradványait. A fegyver mindent elmond arról, hogy ki és hogyan cselekedett. Sosem láttam még példát arra, hogy ennyire ne jelenjen meg semmi a fegyver maradványairól. Húsz évig vizsgáltam háborús bűnöket, többek közt három gázai háborúban is, és ez az első alkalom, amikor semmilyen fegyvermaradványt nem láttam

– mondta erről a CNN-nek Marc Garlasco korábbi biztonságpolitikai elemző, aki az ENSZ keretein belül vizsgált háborús bűnöket.

Az izraeliek szerint többször is meghibásodtak már rakéták

Mindeközben az izraeli hadsereg (IDF) egyik szóvivője, Daniel Hagari ellentengernagy a hétvégén arról beszélt, hogy a palesztinok által Gázából kilőtt rakéták jelentős része meghibásodik. A tisztviselő azt mondta:

a Hamász és az Iszlám Dzsihád által kilőtt rakéták közül körülbelül minden ötödik elvétette a célját, és Gázában landolt, ahol civileket is megölhettek.

Állítása szerint ez a gyakorlatban nagyjából 550 rakétát jelent a konfliktus kezdete óta.

A Fox News minderről megkérdezte Joe Truzmant, a Foundation for Defense of Democracies' Long War Journal szakértőjét is, aki elmondta, hogy a palesztin terrorszervezeteknek a rakéták gyártásakor „azzal kell beérniük, amijük van”, vagyis nem jutnak hozzá a legfejlettebb technológiákhoz, alkatrészekhez, és ez okozhatja a rengeteg meghibásodást. Hozzátette: Irán igyekszik ugyan fegyverrel és pénzzel támogatni őket, de az igazán fejlett eszközöket nem tudja bejuttatni Gázába anélkül, mert az izraeliek ezt akadályozzák.

Példaként említette, hogy a Hamász rakétagyártásra használta fel még azokat a vízvezetékeket is, amelyek a gázai övezetben lévő izraeli települések 2005-ös kiürítése után maradtak ott. „Ez az ügyes módszer segített felépíteni a Hamász arzenálját, de nem jelenti azt, hogy ezek a rakéták mindig hatékonyak és a kijelölt célpontjukat találják el” – mondta Truzman, hozzátéve: az is tovább növelheti a meghibásodás veszélyét, hogy a fegyvereket nem egy fegyveripari létesítményben szerelik össze, hanem egy terrorszervezet készíti őket.