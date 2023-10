Az izraeli hadsereg elárulta, hol van a Hamász főhadiszállása

Hagari a sajtótájékoztatón elmondta: a Hamász valóságos föld alatti várost épített ki az övezet északi része alatt, különösen a legnagyobb gázai kórház, a Sifa alatt berendezett bunkereiben. A külföldi médiának tartott tájékoztatón a szóvivő hangsúlyozta, hogy a Hamász a Sifa kórház alatti központjából irányítja az Izrael elleni támadásokat.

Konkrét bizonyítékaink vannak arra, hogy terroristák százai özönlöttek be a kórházba, hogy ott elrejtőzzenek az október 7-i mészárlások után. Izraelnek információi vannak arról, hogy a kórházon kívülről több alagút vezet ehhez a föld alatti bázishoz, így a Hamász vezetőinek nem kell belépniük a kórházba eléréséhez, ugyanakkor az egyik kórteremből is van lejárat a komplexumba.

– mondta.

Hozzátette azt is, hogy „a Hamász terroristái a Sifa kórházban és más gázai kórházakban terroralagutak hálózatával dolgoznak. A Sifa nem az egyetlen ilyen kórház, hanem csak egy a sok közül. A Hamász rendszerszerűen használja a kórházakat”.

A szóvivő szerint az izraeli hadsereg tudomással bír arról is, hogy

a Hamász a kórház alól irányítja az Izrael elleni rakétaindításokat, és fegyvereket is tárol az ezerötszáz ággyal és mintegy négyezer alkalmazottal rendelkező egészségügyi intézmény alatt.

„A Hamász pajzsként használja a kórházakat terrorinfrastruktúrája számára. A kórházakból vív háborút. Az ezekből a kórházakból folytatott tevékenysége nemcsak izraeli civilek életét veszélyezteti, hanem ártatlan gázai civileket is felhasznál. A Hamász terroristái éppen azért működnek a kórházakban, mert tudják, hogy az izraeli hadsereg különbséget tesz terroristák és civilek között” – mondta Daniel Hagari.

Közölte azt is, hogy ezeket az értesüléseket a katonai hírszerzés és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat széles körben gyűjtött forrásai támasztják alá, s az információkat már átadták a szövetségeseknek. „Ha az egészségügyi létesítményeket terrorista célokra használják, a nemzetközi jog értelmében elveszíthetik védelmüket a támadásokkal szemben” – tette hozzá.

A sajtótájékoztatóval párhuzamosan az izraeli hadsereg az X-en (a korábbi Twitteren) egy videós anyagot is közzétett, amelyen műholdas felvételek is láthatók a kórházról, és részletesen bemutatták, hogy szerintük mi lehet alatta.

Hamas is a plague hiding in a hospital. pic.twitter.com/w1rgBN81TJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

Minderről az izraeli 13-as kereskedelmi tévé azt közölte, hogy mintegy 30-40 ezer gázai civil is menedéket keresett a Sifa kórház térségében a háború kezdete óta. A csatorna szakértői szerint izraeli túszokat is fogva tarthatnak ezen a helyen.

A Hamász és a kórház vezetése cáfolt

A Hamász Hagari szavaira reagálva azt állította, hogy az izraeli hadsereg állításai minden alapot nélkülöznek.

A The Times of Israel szerint Izzat al-Risk, a szervezet politikai szárnyának tagja egy közleményben azt mondta, hogy szerintük Izrael ezzel „új mészárlást” készít elő a palesztinok ellen. Közölte azt is, hogy 40 ezer ember keresett menedéket a kórházban, és felszólította az arab és muszlim országokat, hogy állítsák meg a palesztinok elleni „népirtást”.

Mindeközben az al-Dzsazíra pánarab televízió híroldala szerint a Sifa kórházban is tartottak egy sajtótájékoztatót. Az intézmény sajtóirodájának vezetője, Szalama Maruf azt mondta, hogy Izrael „a technológia segítségével hamis hangfelvételeket állított elő a Hamász érintettségével kapcsolatban”, és hogy a kórház alatt nincs semmilyen alagút vagy parancsnoki központ. Azt a korábban megjelent sajtóértesülést cáfolta, hogy a Hamász üzemanyagot lopott volna tőlük (szerinte ez is egy izraeli álhír volt).

Az izraeli hadsereg a Hamász nyilatkozatára válaszolva az X-en azt írta, hogy a későbbiekben további exkluzív információkat osztanak meg a szervezet „hazugságairól”.

Légicsapások Gázában, szinte teljesen megszakadt a kapcsolat a régióval

Mások mellett a francia AFP hírügynökség is arról számolt be pénteken késő délután, hogy egy nagyobb légicsapás-sorozat érte Gázát. Mindezt több, Izraelből készített kamerás felvétel is igazolni látszik.

Another picture showing the airstrikes in Gaza pic.twitter.com/UOaktGzwF7 — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 27, 2023

A helyi palesztin hatóság nem sokkal később közölte, hogy az internetkapcsolat és a kommunikációs lehetőségek megszakadtak. A Netblock nevű internetfigyelő oldalon szintén az látszik, hogy Gáza mind a négy kormányzóságában összeomlott az internetkapcsolat.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF — NetBlocks (@netblocks) October 27, 2023

A feltételezések szerint a Paltel nevű távközlési vállalat infrastruktúráját érhette a csapás: ez az utolsó nagy szolgáltató, amely még működik Gázában. Egyik leánycégük, a Dzsavál utóbb azt közölte, hogy izraeli bombázások miatt megszűnt a kapcsolat.

Azt, hogy nagyon nehezen érik el a külvilágot, az al-Dzsazíra egyik helyszíni tudósítója is megerősítette. Elmondása szerint emiatt még ők sem tudják követni most azt, hogy mi történik az övezetben, és csak elvétve, műholdas kapcsolaton keresztül tudnak kommunikálni a saját munkatársaikkal és családjukkal is.

Gázából Izraelt lőtték

A légicsapások után több izraeli város ellen is rakéták indultak. Többek közt Tel-Aviv közelében is dolgozott a légvédelmi rendszer (vélhetően a Vaskupola).

A rakéták kilövéséről is feltöltöttek egy meg nem erősített videót: az eszköz állítólag a Gáza déli felén lévő Kan Juniszból indult útjára.

Footage from Khan Younis earlier this evening during rocket launches towards Tel Aviv and Ashkelon. pic.twitter.com/6ay38ZjNtT — Aurora Intel (@AuroraIntel) October 27, 2023

Tel-Aviv mellett az ország déli és középső részén fekvő településeken is légiriadót rendeltek el. A The Times of Israel szerint legalább egy sérültje is volt a csapásnak: egy külföldi vendégmunkás közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Az ő közelében csapódott be egy rakéta mezőgazdasági területen, Risón Lecijón város közelében, és az eszköz szétszóródó repeszei miatt a mellkasán sérült meg.