A hvg.hu információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök jelezte a NATO-nak és az Európai Uniónak is, hogy Putyinnal fog tárgyalni Pekingben. A lap arról is ír, hogy értesülésük szerint a találkozó nem Orbán kezdeményezésére jött létre, de az elől kitérni nem volt lehetséges. Előbbi információkat Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke meg is erősítette a lapnak, utóbbira nem reagált.